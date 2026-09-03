Comenzó la puesta en valor de una emblemática plaza: todos los cambios que realizarán

La intervención incluye la colocación de piso de caucho antigolpes, nuevos juegos infantiles, recambio de luminarias y equipamiento urbano.

La Municipalidad de General Pueyrredon firmó un convenio para la realización de las obras de puesta en valor del sector de juegos y esparcimiento de la Plaza Colón, en el marco de lo establecido por la Ordenanza 26.473.

A través de esta normativa, el Ejecutivo municipal, mediante el mecanismo de compensación urbanística, desarrollará el plan de trabajos para el área infantil que incluye el desmonte del sector de arenero y el retiro de los juegos actuales y la reparación e integración del murete perimetral.

Proyectan que las obras estén terminadas para fin de año.

Los trabajos también abarcan la ejecución de bases de hormigón armado, contrapisos y carpetas. Asimismo, proveerán e instalarán un piso de caucho reciclado antigolpes de alto impacto con diseño y colores acordes al espacio.

La intervención contempla la restauración y mantenimiento de los juegos infantiles aptos, junto con la incorporación de equipamiento completamente nuevo como mangrullos, un domo escalador y una calesita de rotomoldeo.

Los trabajos no implican cortes de tránsito.

Las tareas se completarán con la colocación de nueva luminaria, la construcción de pisos de hormigón en las zonas de estar provistas con mesas y bancos premoldeados, y la confección de canteros con acondicionamiento de suelo y colocación de plantines.

El compromiso de finalización de obra está previsto para antes de fin de año. Por ese motivo, se generará un vallado alrededor del área de juegos y no habrá cortes de calles por estas tareas.