Pusieron en valor la plaza de una reserva forestal de Mar del Plata

Los trabajos fueron llevados a cabo por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

En el marco del plan de puesta en valor de los espacios públicos, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), a través de sus distintas áreas operativas, llevó adelante trabajos de mejora en la plaza principal del barrio Reserva Forestal Las Margaritas.

En el sector de juegos infantiles, las tareas incluyeron la reparación y puesta en valor del área con pintura general, instalación de hamacas para bebé, colocación de un nuevo pórtico de hamacas dobles y el reacondicionamiento de un tobogán.

Durante la jornada, en la que intervinieron equipos de Higiene, Espacios Verdes, Espacios Públicos y Poda, también se avanzó en el acondicionamiento del mobiliario urbano, incluyendo la instalación de un nuevo banco de plaza.

En relación al área verde, realizaron un abordaje integral que contempló corte de pasto, bordeado, trabajos de jardinería y limpieza general, a la vez que intervinieron la masa arbórea mediante poda de formación y retiro de ramas y gajos con riesgo, priorizando la preservación del patrimonio forestal del sector.

Por último, llevaron a cabo la limpieza del predio y sus alrededores, con retiro de residuos dispersos, levantamiento de microbasurales y recolección de restos de poda mediante camión almejero.

Estas acciones forman parte del compromiso del Municipio con el mantenimiento y la mejora continua de los espacios públicos, promoviendo entornos más seguros, ordenados y de calidad para todos los vecinos.