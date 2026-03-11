El Municipio puso en valor una importante plaza de la avenida Colón

A través de distintas dependencias del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el Municipio llevó adelante trabajos de reacondicionamiento en la plaza Mariano Moreno, ubicada en la avenida Colón y Marconi, en el barrio Don Bosco. Entre diciembre y febrero intervinieron alrededor de 39 plazas en todo General Pueyrredon.

Las tareas incluyeron pintura y reparación de juegos infantiles, poda de ejemplares, reposición de la bandera y una limpieza integral del sector, con el objetivo de mejorar las condiciones de esparcimiento y seguridad para los vecinos.

En el marco de un esquema de ordenamiento del espacio urbano, cuadrillas delrealizaron una. Por su lado, el área dese encargó de la pintura de juegos infantiles y bancos, la reparación de un tobogán en el taller y su posterior colocación, el arreglo de una hamaca de madera, la reparación del mástil con la colocación de una nueva bandera, trabajos de plomería en el baño público y la instalación de cartelería informativa.Además, elrealizó elen el sector parquizado, tareas dey el marcado de caminos internos, y el equipo detrabajó en la intervención de ejemplares y en la remoción de gajos de gran porte con riesgo de caída, a la vez que realizó tareas de despeje para mejorar la iluminación de la plaza.

área de Higiene Urbana

cuadrilla manual y un camión almejero

Finalmente, eldispuso unapara llevar adelante la limpieza del entorno y la recolección de residuos y restos de poda, que fueron trasladados al predio de disposición final.

Este tipo de intervenciones forman parte de las acciones que el Municipio impulsa de manera sostenida para la mejora y conservación de los espacios públicos, promoviendo lugares de encuentro más accesibles y seguros para toda la comunidad.