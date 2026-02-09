Punto Selfie: su ubicación cercana al mar lo arruinó en dos años y ya fue puesto en valor

Mediante el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y la empresa Havanna, finalizaron los trabajos de puesta en valor el Punto Selfie del Paseo de las Américas, el cartel con letras corpóreas con el nombre Mar del Plata que desapareció durante el primer mes del año y ya está de regreso.

Emplazado originalmente para conmemorar los 150 años de la ciudad y generar un punto fotográfico donde turistas y marplatenses pudieran retratar una vista emblemática, dicho cartel sufrió un deterioro a raíz del clima costero, por lo que fue retirado y restaurado en enero por la empresa a cargo del padrinazgo.

Entre los trabajos, repararon las letras (pintura e instalación) y la estructura (herrería), mientras el Emsur revalorizó el sector circundante, incorporó mobiliario urbano, recuperó las áreas verdes y enfatizó los senderos para acercarse al cartel, respetando el diseño original del emblemático espacio ubicado en la zona de Punta Iglesia.

Los trabajos planificados y finalizados