Pusieron un valor una de las siete plazas fundacionales de Mar del Plata

También intervinieron el arbolado y llevaron adelante tareas de mantenimiento general para mejorar la seguridad y la iluminación.

En el marco de un operativo integral de mejora de los espacios públicos, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) trabajó en la puesta en valor de la emblemática plaza Peralta Ramos, ubicada en la avenida Colón y 20 de Septiembre del barrio homónimo.

Esta intervención no solo permitió ordenar y darle mayor valor estético al espacio verde, sino también garantizar mejores condiciones de seguridad y circulación, considerando que también actúa como corredor escolar.

La plaza se destaca por su densa forestación y por albergar instituciones culturales clave.

De este modo, desde la Municipalidad de General Pueyrredon buscan acompañar y cuidar a la comunidad educativa que transita diariamente por la zona para asistir y regresar de los establecimientos escolares.

Durante la jornada, equipos de Espacios Públicos realizaron la pintura de juegos infantiles y del mobiliario urbano, reparación de veredas, pintura de jirafas de la cancha de básquet e instalación de cartelería.

Está delimitada por las calles Dorrego, 20 de Septiembre, Falucho y la avenida Colón.

En tanto, desde Espacios Verdes continuaron con las acciones de corte de pasto, jardinería y punteado de caminos internos de la plaza, al tiempo que la cuadrilla de Poda actuó sobre la masa forestal para el despeje de luminarias y semáforos y realizar tareas de poda de formación.

En última instancia, también llevaron adelante tareas de limpieza de resto de poda y montículos dispersos en el sector y alrededores.