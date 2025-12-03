Fin de un ciclo en Quequén: “Un puerto millonario en comunidades pobres no deja de ser un puerto pobre”

Jimena López, el día de su asunción como presidenta del consorcio del puerto de Quequén.

La exsecretaria del área de transporte nacional y primera mujer a cargo del consorcio de gestión del puerto de Quequén, Jimena López, asumirá en los próximos días como diputada. Ante su salida del cargo provincial en la estación marítima necochense, la licenciada realizó un balance de los 19 meses de administración y dejó importantes reflexiones para las ciudades portuarias.

López habló durante la apertura de un congreso multisectorial organizado por el Consejo Portuario Argentino, el sexto de la historia, acompañada por el presidente de la entidad, José María Lojo -quien además es titular del consorcio de gestión del puerto de La Plata-, y por autoridades de la Prefectura Naval Argentina. También participó del acto a la distancia la presidenta del consorcio del puerto de Dock Sud, Carla Monrabal, la primera mujer en ocupar ese cargo portuario en Argentina.

Además de la perspectiva de género, un lineamiento de trabajo y de discurso que une a Monrabal y a López, ambas funcionarias promueven una gestión que busca generar impactos positivos más allá de la comunidad portuaria y, en el caso de Quequén, de la cadena agroexportadora. En consecuencia desde ambos consorcios se ejecutan programas de inclusión, de contención social y de desarrollo para la formación laboral, además de entregar subsidios a iniciativas comunitarias, clubes y ONG´s;

Al respecto de ese tipo de políticas, el presidente del CPA, José María Lojo, destacó que la tarea de los consorcios “es que el interés común esté por encima de los intereses corporativos" y en esa línea llamó a “tener una mirada de servicio”.

López (centro de la imagen) junto al presidente del Consejo Portuario Argentino, José María Lojo (derecha). (Foto diario4v.com)

De un pasivo de millones de dólares al déficit cero en el puerto de Quequén

A su turno López habló sobre los logros de su gestión, destinada a “salvaguardar y controlar todo lo que tiene que ver con infraestructura provincial puesta al servicio de la agroexportación”. Según las referencias financieras, en sus 19 meses al frente del consorcio, la funcionaria transformó un pasivo de 3 millones de dólares en un estado de cuentas sin déficit. Incluso se logró durante 2024 y 2025 crear un fondo de divisas para enfrentar períodos económicos adversos.

“Pudimos recomponer a fuerza de trabajo en equipo, de constancia, de recuperar ciertos fondos y tenemos hoy un déficit en cero con un fondo anticíclico totalmente robusto”, explicó.

Después de eso López señaló que su gestión registró “dos récord históricos por encima del promedio de los 30 años del consorcio” y en consecuencia llamó a “defender las instancias del consejo portuario y entender que es un órgano participativo donde lo que se busca es generar información estratégica con tecnología de avanzada”.

A continuación López reconoció el aporte del sector privado y reparó en “los profesionales del sector que vienen a enseñarnos”. “Claramente quienes estamos en la función pública no siempre sabemos todo de todo, pero sí lo que tenemos que tener en claro es que gestionar es hacer que las cosas sucedan, es encauzar un norte en los lugares donde estemos para medir a través de resultados”, entendió.

López en septiembre pasado al presentar un proyecto para crear un complejo industrial pesquero en Quequén.

Sobre e aporte trascendental del Estado para la rentabilidad de los agroexportadores

Sobre el final de su exposición, la presidenta del consorcio anheló un futuro exitoso para la actividad marítima: “Espero seguir acompañando el valor de los puertos desde diputados, como ya me ha tocado integrar la comisión de intereses portuarios y obviamente siempre con la mirada en Necochea y Quequén y el partido de Necochea que es mi lugar en el mundo”, esgrimió.

“Sé que se generó una huella y espero que podamos seguir en ese camino. Claramente faltaron cosas por cumplir, pero se hizo muchísimo y está a la vista y me parece que es fundamental sostener un puerto como el de Quequén que esté abierto a la comunidad. Tenemos que estar al servicio de la sociedad porque particularmente el Estado es el que arma el andamiaje para que la exportación tenga altísimos niveles de rentabilidad”, agregó.

Al concluir, López hizo alusión a palabras previas de Lojo y sentenció: “Yo coincido con José María, un puerto millonario en comunidades pobres no deja de ser un puerto pobre”.