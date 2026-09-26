El ex miembro de la “Banda del Millón” y su cómplice se negaron a declarar

Los dos sujetos acusados de sustraer las llaves de la casa de una mujer de 81 años del interior de su auto estacionado en el Club Naútico e ingresar a su departamento en la zona de Playa Grande para robar dólares, euros, pesos, relojes de alta gama y alhajas se negaron a declarar este viernes en Tribunales y seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Facundo Carro y Néstor Aguirre fueron trasladados al octavo piso de Tribunales y tras entrevistarse con el abogado penalista Cristian Pelaez no quisieron responder las preguntas del fiscal Mariano Moyano que les imputa los delitos de hurto agravado bajo la modalidad uso de inhibidores, robo a viviendas y encubrimiento.

Tal como se informó, Carro ya había sido condenado tras un juicio abreviado por integrar la denominada “Banda del Millón”, la organización que protagonizó una serie de robos de viviendas en Mar del Plata y que llegó a sustraer más de un millón de dólares y 42 millones de pesos. En junio de este año, además, la Justicia había confirmado que debe afrontar un nuevo juicio por otro robo ocurrido en 2025 en el que se llevaron 800 mil dólares.

El nuevo episodio por el que ordenaron su detención se registró a mediados de agosto cuando la víctima dejó estacionado su Toyota Yaris azul en el Club Náutico. Al regresar, advirtió que le faltaban del vehículo las llaves de su cochera y de su casa.

La mujer se dirigió entonces hasta su domicilio, en la zona de Playa Grande, y descubrió que habían ingresado utilizando esas llaves y le robaron una cadena de oro de 150 gramos, varios anillos con brillantes y esmeraldas, tres relojes -dos de ellos Rolex-, dos cadenas de oro con una cruz, una pulsera de oro de malla ancha, una cadena con medalla, aros con brillantes y una cadena de oro de 2,50 metros.

Secuestraron tres autos.

También sustrajeron 6.000 dólares, 100 euros y 1.200.000 pesos, además de documentación personal, llaves de la vivienda, de una caja fuerte y una copia de la llave de ignición del Toyota Yaris.

El personal del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI relevó cámaras de seguridad privadas y registros del COM hasta establecer la dinámica del hecho e identificar a los dos autores que fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad tras un par de operativos simultáneos: Carro fue detenido en la estación ferroautomotora y Aguirre en la intersección de Calabria y avenida Edison.