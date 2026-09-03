Juzgarán a la dueña del geriátrico acusada de abandono de persona

Mónica Graciela Rodríguez está acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a dos adultos mayores a su cargo.

El Juzgado de Garantías N°1 rechazó la oposición de la defensa de la dueña de un geriátrico acusada de abandono de persona y dispuso que su situación se resuelva en un debate oral y público.

Mónica Graciela Rodríguez está acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a dos adultos mayores a su cargo y está imputada por los delitos de abandono de persona en perjuicio de dos mujeres de 75 y 89 años.

La Justicia de Garantías dispuso la elevación a juicio tras el pedido fiscal.

Fue el 2 de enero de 2026 cuando se allanó el geriátrico donde se detectó que una mujer de 89 años no podía valerse por sí misma y que estaba en una situación de abandono.

“Se encontraba en malas condiciones de salud e higiene personal –presentaba hormigas en la zona genital-, deshidratada, desnutrida, con escaras sacras grado II, alojada en un garaje en cama común, sin contar con colchón antiescaras, cama ortopédica, y sin cubrir las necesidades mínimas que su padecimiento requería, siendo la misma dependiente para todas las actividades de la vida cotidiana", sostuvo la resolución en la que se dictó oportunamente la prisión preventiva.

Mónica Graciela Rodríguez está acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a dos adultos mayores a su cargo

Según la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo y el personal de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, Rodríguez la abandonó sin brindarle asistencia mínima para su alimentación, encontrándose desnutrida y sin cuidado en su higiene personal toda vez que la misma se encontraba postrada, sin recibir atención médica y/o rehabilitación diaria por especialista en virtud del cuadro que presentaba.

Para el Juez Daniel De Marco, a pesar del esfuerzo de la defensa técnica por desvincular a su defendida en los hecho investigados, el juicio oral deviene ineludible. "El requerimiento de elevación a juicio reune todos los recaudos exigidos por el ritual, sin que exista afectación a ninguna garantía constitucional", sostuvo.

La defensa de Rodríguez, a cargo del abogado Simón García Méndez había manifestado su oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio y pidió, de manera subsidiaria, que se tenga presente la propuesta de imprimir el trámite de juicio abreviado. En su resolución, el Juzgado de Garantías hizo referencia a la voluntad de las partes para arribar a una solución alternativa por ante el órgano de juicio.