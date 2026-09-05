Orgullo local: un equipo de Mar del Plata se consagró campeón del Torneo Federal de Chefs

La gastronomía de Mar del Plata volvió a lucirse en el escenario nacional. El equipo de Sarasanegro, integrado por el chef Facundo Niz y el ayudante de cocina Javier Ibañez, acaba de ganar el Torneo Federal de Chefs 2026, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y Messe Frankfurt Argentina.

La competencia reunió a 29 equipos de distintos puntos del país. Para la final, que se desarrolló en el marco de la feria Hotelga en La Rural, los ganadores presentaron dos preparaciones que destacaron por su técnica y sabor, pero también por su intención de transmitir la identidad marplatense.

"Fueron muchas pruebas y error hasta poder elegir bien todo el equipo algo que nos guste a todos y que represente Mar del Plata", contó Facundo Niz a 0223 y resumió: "Complicado porque quería hacer algo un poco distinto a lo que hacíamos, pero siempre manteniendo nuestra relación con los productos locales".

En la misma línea, Javier Ibañez acotó: "Nos planteamos llevar algo que represente Mar del Plata de punta a punta, tanto al mar con el pescado como al gran cinturón frutihortícola que nos rodea".





"Llegar hasta un torneo así fue un camino largo, de mucho tiempo de práctica, esfuerzo y sacrificio. La verdad es un verdadero orgullo y felicidad llegar a algo así", sintetizó Ibañez. Por su parte, Niz valoró: "Salir un poco de lo habitual, preparar un plato distinto a lo que hacemos, elegir los productos y sobre todo pensar en hacer un plato que represente bien a Mar del Plata fue para mí un gran desafío".

La propuesta ganadora

La entrada que presentaron fue “Nabo crujiente y mar”, una combinación de nabo, lechuga crispy hidropónica de km0, langostinos curados en cítricos, ume boshi de kiwi, mayonesa de kimchi, kimchi, alga nori frita, lima rallada y brotes.

Fue servida sobre una pieza única de piedra Mar del Plata, trabajada especialmente para el concurso junto a TAC Studio y conservada con sus vetas y texturas naturales.

Entrada ganadora: “Nabo crujiente y mar”.

El plato principal, fue “Pesca de anzuelo madurada y mousseline, cremoso y crocante de acelga hidropónica km 0 y pil pil”, constituído con pesca madurada, mousseline, pil pil, salsa miso, cremoso de acelga, acelga en tempura y hohas de berro.

Plato principal: pesca de anzuelo madurada y mousseline, cremoso y crocante de acelga hidropónica km 0 y pil pil.

"Me llena de orgullo ver hasta dónde llegaron y, sobre todo, haber podido representar a Sarasanegro y Mar del Plata, y mostrar al país la identidad y el talento gastronómico de nuestra región", reveló a este medio el jefe de cocina de Sarasanegro Lautaro Lastiri, quien sostuvo al equipo durante la competencia: "Mi lugar fue acompañarlos en todo el camino, compartir mi experiencia y ayudarlos a encontrar su propia manera de hacer las cosas".

Entrada y plato principal presentados en la final nacional.

"Fue un desafio muy lindo, porque siempre estás acompañado de personas que te apoyan y ayudan para sacar lo mejor de uno. Aparte, cuando las ganas, la pasión y la disciplina se juntan para lograr un mismo objetivo no hay manera de que algo falle", expresó Ibañez.

El equipo detrás

Detrás del campeonato también hay una historia de formación conjunta. Niz e Ibañes realizaron buena parte de su recorrido profesional en Sarasanegro y Furia, bajo la conducción de Fernanda Sarasa y Patricio Negro.

"Hace tres años arranqué en Furia en la partida de entradas frías. Fui aprendiendo muchas cosas y gracias a Pato aprendí bien la manipulación del pescado, mostrándome un estilo de cocina que me gusta", reveló Niz y agregó: "Después de dos años en Furia tuve la posibilidad de entrar a Sarasanegro donde pude ampliar mi capacidad en varios sentidos".

Niz e Ibañez, abrazo de campeones.

El triunfo de este equipo representa un nuevo reconocimiento para la gastronomía marplatense y en particular a un tipo de cocina que encuentra inspiración en los productos del mar, la identidad local y el trabajo con productores de la región. "El trabajo en equipo es nuestro modo de trabajo diario y yo creo que es la base de una buena cocina. Por suerte con todo el equipo hay buena química y respeto", expresó Niz.

Para cerrar, Lastiri indicó: "Quiero destacar y agradecer al equipo que se quedó en el restaurante, acompañándonos desde acá, sosteniendo el día a día y dándonos fuerza durante todo el proceso. Cuando uno alcanza un logro así, entiende que detrás siempre hay un equipo que lo hace posible".