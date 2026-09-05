Se formó una laguna en plena calle y aparecieron visitas inesperadas

Las lluvias de los últimos días dejaron algunas calles con acumulaciones de agua y durante la mañana de este sábado, una de ellas tuvo una visita inesperada.

En el barrio Cerrito y San Salvador, un grupo de patos aprovechó las lagunas improvisadas que se formaron sobre la calle y salió a pasear.

Tras las lluvias, aparecieron patos en los charcos de barrio Cerrito.

La curiosa escena fue registrada por vecinos en la zona de Azopardo y Marcelo T. de Alvear. En las imágenes se puede observar a los animales caminando por el agua y tomando agua.

Quienes pasaban por el lugar no tardaron en fotografiar la particular postal que dejó la mañana lluviosa en Mar del Plata.

Vecinos fotografiaron a los patos que aparecieron en plena calle.

Por el momento, se desconoce cómo llegaron los patos hasta la zona, pero rápidamente improvisaron un escenario propicio para dar vueltas esta mañana y no pasaron inadvertidos.