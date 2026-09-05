Se formó una laguna en plena calle y aparecieron visitas inesperadas
La acumulación de agua dejó una particular postal durante la mañana del sábado y los vecinos de la zona lo graficaron en distintas imágenes.
Por Redacción 0223
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Las lluvias de los últimos días dejaron algunas calles con acumulaciones de agua y durante la mañana de este sábado, una de ellas tuvo una visita inesperada.
En el barrio Cerrito y San Salvador, un grupo de patos aprovechó las lagunas improvisadas que se formaron sobre la calle y salió a pasear.
La curiosa escena fue registrada por vecinos en la zona de Azopardo y Marcelo T. de Alvear. En las imágenes se puede observar a los animales caminando por el agua y tomando agua.
Quienes pasaban por el lugar no tardaron en fotografiar la particular postal que dejó la mañana lluviosa en Mar del Plata.
Por el momento, se desconoce cómo llegaron los patos hasta la zona, pero rápidamente improvisaron un escenario propicio para dar vueltas esta mañana y no pasaron inadvertidos.
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