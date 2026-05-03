Crisis en la industria textil: "Nuestra mayor preocupación es mantener los puestos de trabajo"

"Queremos igualdad de condiciones con las cosas que vienen de afuera”, indicaron desde el sector.

La industria textil enfrenta cada vez más dificultades para sostenerse. Según un informe, siete de cada diez empresas tienen problemas para subsistir y más de una ha optado por detener sus máquinas de manera indefinida.

En este contexto, María Liberati, referente del sector en Mar del Plata, aseguró en diálogo con Extra 102.1, la radio de 0223 que “nos toca esta crisis, de tantas que hemos vivido, pero siempre la última es la que más golpea y creo que es bastante profunda”.

En esa línea, advirtió que “nuestra mayor preocupación hoy es mantener los puestos de trabajo, seguir adelante y esperar que pase algo que lleve al Gobierno a darse cuenta de que se está equivocando”.

A título personal, la empresaria textil señaló: “Lo re banqué a Javier Milei y lo he defendido a lo inimaginable. En este momento, y con los dichos que ha hecho respecto al diseño y cómo mantenerse, lamentablemente denota un desconocimiento de un montón de cosas que, como Presidente de la Nación, debería saber”.

Días atrás, el mandatario nacional arremetió contra la industria textil durante su participación en la Expo EFI. En ese marco, sostuvo que “Italia tiene salarios más altos y, sin embargo, tiene industria textil; compiten por diseño. Tienen que buscarle la vuelta”.

En respuesta, Liberati planteó que “el diseño italiano es maravilloso en todos los aspectos, pero lo que desconoce es que muchas de las cosas que se diseñan en ese país se hacen afuera. Y que también allí hay una gran crisis”.

“Se piensa que el problema es sólo en Argentina, pero el avance de los productos chinos se da en todo el mundo. Y en el país europeo también lo están sufriendo muchísimo”, agregó.

Desde su punto de vista, remarcó que “no necesitamos al ‘papá Estado’ porque ya somos mayores de edad. Lo que queremos es igualdad de condiciones con las cosas que vienen de afuera”.

En ese sentido, cuestionó que “cuando llega una prenda de afuera a precio vil, nosotros sabemos que hay falta de impuestos, niños trabajando y sustentabilidad cero. No importa la situación: si la prenda sale dos pesos, es más vendible”.

Asimismo, subrayó que “esto no empezó hace dos años: mucho tiempo atrás notamos que se está vendiendo menos. Lamentablemente, hoy mismo, quienes elegimos a Milei porque lo de enfrente no servía, ahora estamos pensando qué hacemos y cómo seguimos hacia adelante”.

En un contexto adverso, las empresas optan por “hacer la plancha” para sostener a sus empleados, en un escenario donde la producción no deja de caer y no existen condiciones para “poder crecer, ser dadores de trabajo, proyectar ni comprar máquinas nuevas”.

Además, desde el sector denuncian que “la cantidad de impuestos que tenemos es impresionante. Ni hablar de otras cuestiones que impactan en el precio final de las prendas. Hoy, en dólares, cualquier cosa que uno compra está carísima en el país”.

No obstante, la esperanza es lo último que se pierde. En ese sentido, Liberati destacó: “A Mar del Plata cualquier fin de semana le viene bien, si es largo, mejor. La ciudad es hermosa y ha crecido mucho en el turismo invernal, entonces esos golpecitos de venta siempre ayudan a ir tapando agujeros”.

Sin embargo, advirtió que, pese al mayor movimiento durante los fines de semana, “no alcanza para poder proyectar una producción mayor para los próximos meses”, lo que deja al sector en una situación de incertidumbre, sin horizonte claro de recuperación en el corto plazo.