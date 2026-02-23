Eclipse lunar del 3 de marzo de 2026: a qué hora es y dónde se verá la Luna de Sangre

El próximo 3 de marzo de 2026 se producirá el primer eclipse lunar total del año, conocido popularmente como “Luna de Sangre”. El fenómeno será visible durante la madrugada en Argentina y se extenderá por más de cinco horas. Durante la fase total, el cuerpo celeste adquirirá un tono rojizo intenso al atravesar completamente la sombra de la Tierra: será uno de los eventos astronómicos más largos y llamativos de 2026.

En nuestro país, el eclipse penumbral comenzará a las 5:44 y el parcial a las 6:50. La totalidad se iniciará a las 8:04, mientras que el punto máximo se registrará a las 8:33. La fase total finalizará a las 9:02 y el evento completo concluirá a las 11:22. En total, la etapa más intensa, cuando la Luna se verá completamente roja, durará aproximadamente 58 minutos.

El evento durará 58 minutos.

Cómo ocurren los eclipses lunares totales

Un eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera perfecta y el satélite atraviesa la umbra terrestre. Parte de la luz solar es filtrada por la atmósfera y proyectada sobre la superficie lunar. Ese filtrado es el que genera la tonalidad rojiza característica: cuanto mayor sea la cantidad de polvo o partículas en la atmósfera, más intensa será la coloración.

El fenómeno podrá observarse en las regiones del planeta donde sea de noche en ese momento. De hecho, tendrá visibilidad completa en el este de Asia, Australia, Nueva Zelanda y sectores del Pacífico. En Sudamérica podrá verse de manera parcial, dependiendo de la ubicación y las condiciones climáticas. A diferencia de los eclipses solares, no requiere protección especial y puede disfrutarse a simple vista.