Impulsan espacios de coworking en bibliotecas municipales y piden informes al Ejecutivo

Espacios de trabajo compartido, conectividad y áreas de estudio forman parte de la propuesta impulsada en el Concejo Deliberante.

El proyecto que propone incorporar áreas de coworking y estudio en bibliotecas municipales y otros espacios públicos comenzó este miércoles su recorrido legislativo en el Concejo Deliberante y sumó su primera medida concreta: la Comisión de Industria resolvió pedir informes a las secretarías de Obras y de Desarrollo Local para evaluar la factibilidad de la iniciativa.

La propuesta, presentada por el concejal del Pro Julián Bussetti, busca crear un “Programa de Espacios de Coworking y Estudio” destinado a estudiantes, emprendedores y trabajadores independientes, mediante la adaptación de espacios municipales actualmente subutilizados.

La propuesta apunta principalmente a incorporar áreas de coworking dentro de bibliotecas municipales de Mar del Plata.

Si bien el expediente apunta principalmente a las bibliotecas municipales como sede de estos ámbitos de trabajo compartido, también deja abierta la posibilidad de utilizar otros inmuebles ociosos del Municipio. Entre los servicios previstos aparecen conexión a internet, áreas comunes, boxes de trabajo y hasta cafetería.

Durante el tratamiento en Industria, los concejales coincidieron en la necesidad de contar primero con información técnica y operativa sobre los espacios disponibles y las posibilidades de implementación, por lo que acordaron requerir informes a las áreas municipales vinculadas tanto a infraestructura como al desarrollo productivo y tecnológico de la ciudad.

En los fundamentos del proyecto, Bussetti sostuvo que las bibliotecas públicas “están decreciendo en afluencia de personas” y consideró que la incorporación de áreas de coworking podría favorecer el regreso de vecinos a esos espacios culturales.

La iniciativa se enmarca además en un contexto de crecimiento de la economía del conocimiento y del trabajo remoto en Mar del Plata. Según datos difundidos recientemente por el sector tecnológico local, la industria ya genera más de 12 mil empleos en la ciudad.

El expediente continuará ahora su análisis en comisión a la espera de las respuestas del Ejecutivo municipal.