Fomentistas ocupan Asuntos de la Comunidad indignados con el municipio

La problemática situación vivida por las sociedades de fomento durante todo el 2016 en sus vínculos con el gobierno de Arroyo, se potenció en el inicio de este año, con una intimación que les mandó la comuna días atrás y que fue recibida “de muy mal grado”, según describió en diálogo con 0223 Heraldo García, titular de la federación que agrupa a las diversas entidades barriales marplatenses.

El rechazo llevó a un grupo de 30 referentes vecinalistas a ocupar este viernes al mediodía la oficina de Asuntos de la Comunidad, ubicada sobre calle 11 de septiembre, a metros de la intersección con La Rioja. “Nos acercamos para entregar un petitorio de levantamiento de la intimación que se le cursó a la mayoría de las sociedades de fomento, para realizar un plan de trabajo para el 2017, porque consideramos que está fuera de lugar. Primero, por la deuda que mantiene el municipio con las entidades, después, por el poco aumento que se dió el año pasado y también por el mismo bajo aumento que se va a dar para este año que se viene, generando que quede totalmente desfazado el poder de compra en los convenios”, razonó de movida García.

Consultado por la actitud del municipio, el dirigente no anduvo con vueltas: “Entendemos que no tiene nada que ver, es una cosa totalmente extemporánea. Estábamos esperando una respuesta sobre un cronograma de pago de las deudas y como respuesta recibimos esta intimación. Nos parece que está absolutamente fuera de lugar. Se recibió de muy mal grado. Y esto es unánime, no hay duda en todos que esto está fuera de lugar. Además, si vamos a la cuestión formal, el artículo 11 de la ordenanza determina los planes de trabajo, y el artículo 9 determina que con un máximo de tres meses se deben actualizar los montos de los convenios de acuerdo al índice de precios, cosa que no se cumplió en lo más mínimo”, detalló el presidente de la federación.

Rápidamente, García separó los tantos: “Nosotros no estamos en contra de realizar planes de trabajo, pero entendemos que para realizarlos necesitamos el pago de la deuda, la actualización de los valores de los convenios como corresponde para poder afrontar gastos y además firmar los convenios del 2017. Estaríamos haciendo un plan de trabajo para este año sin saber cuándo vamos a firmar el convenio”, describió al respecto de las incrongruencias del municipio.

A la espera de respuestas por parte de la Secretaría de Gobierno, García hizo hincapié en la historia de las entidades barriales en Mar del Plata, con más de medio siglo de actividad: “Esperamos que se tenga en cuenta que el trabajo de las sociedades de fomento es importante para Mar del Plata, como lo fue pensado durante más de 50 años. Fue una política de Estado que se mantuvo con todo tipo de gobiernos de toda clase de color político. Creemos que esto puede ser una manera encubierta de ir eliminando a las sociedades de fomento, hacemos un llamado a la población por este tema”, concluyó, notoriamente preocupado.