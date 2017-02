Gustavo Pulti: “Pediremos el sobreseimiento total y definitivo”

El exintendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, se refirió a su situación procesal después de que los fiscales de Delitos Económicos Javier Pizzo y David Bruna pidieran la elevación a juicio de la causa que lo involucra a junto a dos de sus secretarios por presuntas irregularidades durante su gestión.

El exmandatario local consideró que “es a partir de ahora que se inicia la etapa de definiciones que esperábamos y anhelamos” y aseveró: “Pediremos el sobreseimiento total y definitivo en todas las cuestiones que nacieron por una denuncia de mala fe”.

“La ineptitud necesita excusas. La incapacidad no se confiesa cuando parte de espíritus bajos. En lugar de decir no sé, no puedo, estamos desbordados, se eligió denunciarnos por el delito de pagar sueldos y por promover la industria junto a universidades, cámaras, gremios y cooperativas con trayectoria y prestigio”, manifestó Pulti a través de un breve comunicado.

En ese orden, evaluó que “paso a paso se han ido cayendo acusaciones” y reparó en que “fueron los propios fiscales los que las fueron dejando de lado en los diferentes momentos procesales”.

“Además de las acusaciones que se desecharon antes, por uno u otro motivo, ahora sobreseen dos hechos más relacionados con el uso de descubierto. Reservaremos para más adelante otras opiniones sobre este proceso”, afirmó.

“Sin un solo hecho de corrupción que se investigue, sin una sola acusación por la que se pueda inferir que hayamos actuado en contra del interés de los marplatenses o de Mar del Plata, como queda dicho, solicitaremos a la justicia, en la que confiamos, el sobreseimiento que consideramos corresponde”, destacó por último.