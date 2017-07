Nueva verificación física de los vehículos: el trámite cuesta $800 y demora 20 minutos

Luego de ordenar una nueva política de operaciones en relación a las verificaciones físicas de los vehículos, al sacar a la policía bonaerense de las tareas en el rubro, la gestión de María Eugenia Vidal procedió a inaugurar varias plantas de control para los rodados, entre ellas, la presentada este lunes en Mar del Plata por el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, ubicada en Ituzaingó al 6300.

Como las dudas ante los cambios de este tipo suelen ser muchas, 0223 dialogó con Marcelo Del Sol, director del Registro Provincial de Verificacion de Autopartes (RPVA), el área a cargo de ahora en más de una tarea que ha recibido históricamente serios cuestionamientos por parte de los bonaerenses.

“A partir de lo evaluado por la gobernadora y el ministro Ritondo se decidió hacer una reestructuración en el tema y que la verificación ahora dependa de los civiles. En los grandes centros urbanos del interior y en el conurbano, habrá o bien una restauración de las plantas ya existentes o bien una mudanza a nuevas plantas verificadoras como ocurre en Mar del Plata”, describió Del Sol en primera instancia.

“Con esto se pone en marcha un sistema que nosotros llamamos de transparencia: todo trámite se realizará por internet, vía el apartado de la VPA (Verificación Policial del Automotor) en la página web de la gobernación”, describió a continuación el funcionario.

“En ese sitio el usuario contará con un instructivo, luego un siguiente paso que es llenar todos los datos del vehículo en cuestión y de su titular y posteriormente podrá proceder a elegir la forma de pago del formulario que nosotros ahora denominamos Formulario 12P”, sumó Del Sol.

“El costo del trámite completo es de 800 pesos. Anteriormente esa cuestión era un albedrío. Se vendían los formularios tipo en un mercado persa, no había un costo fijo, por eso nosotros hicimos hincapié en modificar este asunto”, resaltó el referente de la RPVA en relación a los valores actuales.

“Apostamos a que un trámite que llevaba toda una mañana ahora no dure más de 20 minutos” se entusiasmó el funcionario y en esa línea, anticipó: “En aproximadamente unos 90 días se habilitará también el sistema de turnos. Ahora sigue siendo por orden de llegada, porque todavía no tenemos fehacientemente la candidad aproximada de personas que realizan la verificación diariamente. Los datos que obtuvimos no son fidedignos. Cuando accedemos a datos más precisos, podremos definir el número de habilitaciones diarias”, explicó Del Sol.