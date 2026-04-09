Escuchó ruidos en su casa de Mar de Cobo, los vio huir y descubrió un robo: dos imputados tras allanamientos en Mar del Plata

Uno de los allanamientos policiales realizados en Mar del Plata tras el robo en Mar de Cobo.

Un robo bajo la modalidad de escalamiento ocurrido en una vivienda de Mar de Cobo es materia de investigación y tuvo avances en las últimas horas a partir de una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Mar del Plata, donde fueron imputados dos hombres mayores de edad.

El hecho se produjo cuando el propietario del domicilio se retiró de su casa y, al regresar, advirtió movimientos extraños en la planta alta. En ese contexto, escuchó ruidos y llegó a ver a varios individuos que escapaban por el patio trasero. Tras el aviso a la policía, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones que no arrojó resultados en ese momento.

Con el correr de las horas, el damnificado confirmó el faltante de dinero en moneda extranjera, lo que dio impulso a la investigación llevada adelante por personal policial de la jurisdicción.

Robo en Mar de Cobo y allanamientos en Mar del Plata

A partir de distintas tareas investigativas, se logró reunir elementos que derivaron en la solicitud de dos órdenes de allanamiento, con intervención de la ayudantía fiscal de Mar Chiquita y el Juzgado de Garantías N° 6.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios de Mar del Plata. En uno de ellos, ubicado en calle Uruguay, se realizó la incautación de prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho y dinero en dólares.

En tanto, en una vivienda de Pasaje Castagnino, se procedió a la incautación de ropa que también sería de interés para la causa y cogollos de marihuana.

Por disposición judicial, dos hombres fueron notificados de la formación de causa por el delito de robo agravado, y uno de los procedimientos derivó además en actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Ambos los sujetos quedaron a disposición de la justicia, mientras que las incautaciones fueron debidamente convalidadas.

En los operativos participaron efectivos de la dependencia local, con apoyo de personal de Santa Clara del Mar y del Grupo de Prevención Motorizada de Mar Chiquita.