Acampe día 2: “Hay un conflicto entre los funcionarios de Arroyo que no les permite desempeñar bien su labor”

Desde este 1 de agosto las organizaciones Barrios de Pie y la Ctep realizan un acampe frente al municipio para visibilizar el incumplimiento del gobierno de Arroyo respecto al Programa Federal Sociocomunitario dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior de la Nación, relacionado a la construcción de un complejo de viviendas en el barrio Santa Rosa del Mar.

En diálogo con 0223, Rodrigo Hernández reconoció haber tenido este martes “una serie de reuniones con diversos funcionarios que están intentando destrabar el tema, que en concreto es iniciar los trabajos en los terrenos para que nosotros podamos arrancar con una tarea que beneficiará a 300 personas, pero no vemos perspectivas de que puedan solucionarlo”, describió.

“Hay un conflicto evidente entre los funcionarios de Arroyo que no les permite poder desempeñar bien su labor, y eso repercute directamente sobre lo que nosotros queremos empezar ya, que es la construcción de 56 viviendas. Hasta que no pongan las máquinas a trabajar realmente, hasta que no abran las calles, hasta que no corran los alambrados, hasta que no inicien las tareas en los pozos de agua, nos van a seguir encontrado acá en el municipio protestando”, afirmó.

Los terrenos en cuestión están ubicados a metros del camping El Griego, al sur del casco urbano marplatense. “Es una superficie importante, necesitamos que saquen los escombros y nivelen la tierra, serían 10 o 15 días de trabajo, según nos dijeron ellos mismos”, detalló Hernández.

Por su lado, Martín García, contó pormenores de los trámites que terminó por habilitar el gobierno nacional para la construcción de las viviendas: “Empezaron a principios del año pasado, estaba en duda que el plan siguiera y Mar del Plata terminó por ser una de las ciudades en donde logramos que se consigan fondos importantes para el sector de la economía popular. Los primeros acuerdos decían que el dinero iba a llegar en diciembre del año pasado. Finalmente, la plata se depositó el 26 de abril y desde ese entonces la comuna no avanzó”.

“Recién hace una semana desembolsaron el dinero para las cooperativas. Nosotros teníamos un presupuesto determinado para la compra de los materiales, pedimos el dinero para congelar los precios y el aumento de dólar repercutió fuerte, la suba del material, baja la mano de obra, por eso pedimos celeridad. Vemos que el gobierno de Cambiemos tiene muchos problemas internos y eso se traduce en los problemas de gestión, por ejemplo concretar que apenas algunas máquinas se pongan a trabajar”, concluyó.