A pesar de las promesas, anoche no hubo recolección de residuos

En la tarde del lunes y tras 3 días sin recolección de basura -que incluyó el fin de semana largo con la llegada de 116 mil turistas -el Municipio anunció que una empresa privada se haría cargo de la seguridad. Sin embargo unas horas después y ante algunos hechos de inseguridad, los camioneros decidieron no descargar la basura, ante la resistencia de los recicladores, que impidieron continuar con las tareas en el predio de disposición final.

En diálogo con 0223, Juan Vargas, referente de Camioneros, expresó su descontento con el Municipio y le pidió “garantías” para que los trabajadores puedan cumplir tareas “sin tener miedo con su integridad física”, al tiempo que reclamó una “decisión política de fondo” para resolver el conflicto.

“Cerca de las 19 un grupo de recuperadores comenzaron a apedrear dos camiones. Le sacudieron a uno que estaba en el predio y a otro que venía de Mar Chiquita. Había un solo seguridad de una empresa privada, que no tiene la misma presencia que un policía y no pudo hacer nada. A partir de ese momento decidimos no levantar la basura hasta tanto el Municipio no dé garantías de seguridad”, explicó Vargas.

En esa línea, el dirigente sostuvo que “la gente (los recuperadores) hace un tiempo que están enojados porque Leitao (titular del Emsur) les prometió una serie de cosas que después parece no cumplió. Y en el predio son muchos. Queremos seguridad, sea policía bonaerense o seguridad privada pero queremos garantías para nuestros trabajadores”, reclamó.

“Pagarle $144 la hora a 4 policías no puede afectar al presupuesto de un Municipio”



Por último Vargas, cuestionó la “falta de decisión política del Ejecutivo" y pidió que "si no lo pueden resolver, que den un paso al costado”.

“Se viene la temporada y no pueden solucionar este problema: hay 4 policías que dan seguridad, dos a la mañana y dos a la noche, que quieren que les aumenten de $78 a $144 la hora. Te parece que $144 puede afectar el presupuesto de un Municipio”, se preguntó el dirigente camionero.