Belén Casetta y su premonición antes del Mundial de Londres

Hace una semana, Belén Casetta comenzó a vivir tres días de ensueño. Con un tiempo de 9m35s78 fue sexta en la serie de los 3.000 metros con obstáculos del Mundial de Londres, logró la clasificación a la final del viernes y además superó el récord sudamericano que pertenecía a la brasileña Juliana Paula Santos de Azevedo (9m38s63 el 6 de junio del año pasado en Praga). En la gran final, la marplatense terminó undécima y volvió a bajar 10 segundos su récord, que quedó como el 23° mejor tiempo del año. Esto, lo más conocido.

Pero además de una historia de sacrificios -dietas, extensos entrenamientos, concentraciones, viajes al norte, más un estudio de la carrera de medicina-, se conoció una en particular que ayuda a "vestir" y engalanar aún más lo que Casetta logró. Que le aporta más mística a la emoción vivida. Se trata de un simple papelito dibujado por Belén antes del Sudamericano de Asunción (donde logró la clasificación con medalla de oro) que Silvina, su madre, encontró en la habitación de la atleta en su casa de la calle Lijo López. Allí, se observan cuatro marcas bien distintas: los 9m42s93 que eran el récord personal en el Iberoamericano de Río, los 9m42 que necesitaba en el Sudamericano y los 9m38s63 de la brasilera Santos de Azevedo, récord sudamericano. Pero lo sorprendente, es que Casetta anotó los 9m35 de modo especial, remarcado, como objetivo a alcanzar.

Bueno, ese fue el tiempo conseguido hace una semana. "Lo encontré en su habitación ordenando y limpiando. Estaba tirado en el suelo. Nunca me había mencionado nada de ese papel. Ella siempre focaliza su objetivo y lo ve todos los días, le ayuda muchísimo", contó Silvina de Casetta a 0223.

La propia Belén dio su explicación días atrás, en una entrevista con el programa Factor Running (Radio Splendid de Buenos Aires): "Siempre cuando tengo un objetivo trato de visualizarlo. Siempre lo hice, antes de los Juegos Olímpicos también. Me lo pego frente a la pared de la cama, y cuando me levanto o paso por ahí lo veo y es el objetivo que quiero. Capaz que un día entrené mal o no me siento bien, y al ver el cartel decía ´no, quiero entrar al mundial de Londres y hacer el récord sudamericano´", expresó. Y agregó: "Por eso puse que quería hacer los 9m35, porque el récord era de 9m38. Y no sé, tenía ese número en la cabeza desde principio de año, antes de la gira en Estados Unidos. Y bueno, se ve que mi mamá fue a la pieza, lo vio pegado en la pared y no lo podía creer cuando lo leyó".

Silvina acota, con felicidad plena: "Los otros papelitos los debe tener muy bien guardados, ella es muy humilde. Pero este se lo olvidó".

La madre de Belén, un sostén fundamental y que antes de los Juegos Olímpicos fue entrevistada en extenso por 0223, agregó: "Fue muy emocionante vivir sus carreras acá en casa. Si bien tuve muchas sensaciones de alegría y de tristeza, emociones encontradas. Feliz por todo lo que está logrando con todo lo que esto implica (sacrificios, privaciones) entre otras cosas. Y tristeza porque me hubiese encantado estar junto a ella para darle ese abrazo y beso tan grande que aún lo llevo guardado, ya que hasta en 11 de septiembre no la veo".

Silvina, docente marplatense, cerró: "Esta etapa que está viviendo es maravillosa para ella y para nosotros. Aún guardo en mi retina la primer carrera donde ya se veía que su marca la bajaba. En ningún momento se me cruzó por la cabeza que podía llegar a la final. Fue una gran sorpresa, no ma daban las manos para llamar a mi madre. Se me había nublado todo por el llanto en mis ojos", culminó.

Un papel premonitorio que se convierte en una anécdota más dentro de un presente de ensueño para Belén Casetta, la marplatense que a los 22 años se insertó definitivamente en la elite mundial del atletismo, y que ahora se encuentra en Taipei (Taiwán) para correr el 24 de agosto en los Jugos Mundiales Universitarios.