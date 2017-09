El director del Conicet Mar del Plata consideró que el reclamo de los investigadores "es justo"

La comprensión existe. Pero las soluciones están lejanas. El conflicto de decenas de investigadores que debieron haber ingresado al Conicet durante el año pasado, continúa sin respuestas a la vista. Y este lunes, científicos autoconvocados en Mar del Plata volvieron a manifestarse en las puertas del Centro Científico Tecnológico del Conicet en la ciudad para manifestar su desencanto por la situación que viven desde hace muchos meses.

Luego del abrazo simbólico que realizaron sobre calle Moreno a metros de la esquina con España, el director de la comisión directiva del CCT, Guillermo Eliçabe, habló con 0223 sobre la problemática. Lejos de desentenderse del tema, el funcionario ofreció una visión en sintonía con el pedido de los investigadores: “Les manifesté mi solidaridad personal en términos de que ellos están perdiendo su trabajo y eso es lo mínimo que puedo ofrecerles”, expresó.

“Entiendo por otro lado que el reclamo que están haciendo es justo, porque ellos son miembros de la institución desde hace muchos años y han dado los pasos necesarios para estar en el lugar que ellos pretenden”, admitió de inmediato.

El conflicto afecta a 31 investigadores solo en Mar del Plata, entre los 480 que aproximadamente en todo el país piden por el ingreso al Conicet. “Se abrió una discusión que, en un momento en el que la gente está viendo peligrar sus ingresos, se hace complicada. Lo importante ahora es que ellos puedan solucionar el problema al cual de alguna manera han sido llevados”, reconoció Eliçabe a continuación.

Posteriormente, el directivo aclaró que el Conicet en Mar del Plata “no tiene injerencia en lo absoluto en esta cuestión, porque más que nada lo que hacemos es administrar los recursos que nos mandan ya definidos desde Buenos Aires, pautados con antelación. El personal y los recursos del Conicet se deciden y se elaboran en la sede central. Nuestra incidencia principal es desde el punto de vista científico, está vinculada a los actores locales que tienen intereses con todo lo relacionado a la ciencia y a la tecnología”, detalló.

La predisposición de Eliçabe, no obstante, llevó a un punto de encuentro inicial con los investigadores que se manifiestan en la ciudad: “El 27 de septiembre próximo se reunirá la comisión directiva, que al no participar de este conflicto, no tiene información exacta de lo que pasa. Como probablemente ellos tengan más información del tema que nosotros, los convocamos. Y sería bueno que la universidad participe, ya que es un actor importante del tema”, explicó el referente del CCT.