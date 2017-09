Pampita, Troppo y La Llorona: cierres que reflejan pérdida de ventas y competitividad

En la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos vivieron una última semana de muy malas noticias. De aquí para allá en plena asistencia gremial, los dirigentes del sindicato debieron recorrer diferentes locales comerciales para ocuparse de la peor noticia: tratar de minimizar el duro impacto ocasionado por el cierre de legendarios establecimientos que le dijeron basta a la crisis económica.

“Cuando se detectó lo de Pampita, ya teníamos el tema de Troppo y La Cumbre, aunque sin duda lo de Pampita es el problema más complejo, son una mayor cantidad de trabajadores, es un establecimiento con nombre propio en Mar del Plata, con poco más de 30 años de antigüedad. Y ahora tenemos la noticia de que cierra también La Llorona, donde hay también una gran cantidad de gente”, describió Mercedes Morro, titular de Uthgra, en entrevista con 0223.

Con preocupación, la gremialista detalló los pormenores de cada caso. Al respecto de la situación del restaurante de calle Alvarado casi Güemes, Morro contó: “Este jueves hubo una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y se resolvió que los responsables se hagan cargo de las indemnizaciones de la gente. Le pedimos al dueño de la propiedad que nos permitiera que el sindicato lo ayudara con la mercadería, para que el lugar siga trabajando hasta marzo, que hicieran un dinero para poder pagar las indemnizaciones y así entregar el establecimiento después de la Semana Santa. Pero él tiene una discapacidad y otros problemas de salud y no se anima a encarar una etapa así”, detalló la dirigente.

Mientras los trabajadores siguen en plena ocupación del local, luego de la orden de desalojo, desde Uthgra seguirán atentos a la resolución del conflicto. “Estar ahí adentro es la única garantía que tienen para que les den una respuesta. Nosotros queremos conservar las fuentes de trabajo, buscamos que no se cierren los establecimientos, pero no tenemos la potestad de decidir. Y ahí la actitud del titular del fondo de comercio es la de lavarse las manos, con lo que el trabajador queda a la deriva”, entendió Morro.

En relación al cierre de Troppo, ubicado en calle Córdoba al 1800, la sindicalista afirmó que las charlas con los propietarios “son buenas”. En cuanto a La Llorona y su reciente anuncio de cierre con fiesta de despedida, Morro afirmó que “por el momento no hemos tenido ninguna denuncia de los trabajadores, por ahora entendemos que entonces los dueños se están manejando correctamente y pagarán las indemnizaciones correspondientes”, aclaró.

“La Cumbre es el lugar que atraviesa la situación más difícil, los dueños mantienen su postura de asegurar que reabrirán las puertas. Para nosotros puede ser una situación similar a la acontecida en Topsy hace unos cuantos años, en la que se da un mes de vacaciones a los trabajadores y cuando el personal pasa por el lugar, ve directamente el cartel con el anuncio de la apertura de un nuevo comercio. Estamos mirando lo que hacen”, avisó la titular de Uthgra.

Con tantas novedades negativas, para Morro no hay vueltas: “Ha sido una semana muy preocupante, los hoteleros más o menos se sostienen porque muchos en temporada baja cierran, pero las confiterías y los restaurantes la están pasando muy mal. Sin duda la situación económica del país es la que arrastra estos problemas. No quiero tocar mucho ese tema porque después me dicen que lo uso políticamente. Pero es así, es la realidad: hay tarifazos, hay inflación y en algún lado todo eso tiene que explotar”, concluyó.