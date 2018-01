Los proyectos más insólitos de los concejales en 2017

Las prioridades del Concejo Deliberante no siempre concuerdan con las necesidades de los marplatenses. Es cierto que muchas veces los propios concejales hacen lo posible por quedar mal parados ante la opinión pública al introducir iniciativas que dan fácilmente para el chascarrillo.

El 2017 trajo una nueva tanda de proyectos que tendrían que sonrojar al cuerpo legislativo del Partido de General Pueyrredon.

El boluproyecto

Sin dudas, el proyecto que más repercusión mediática tuvo a nivel nacional fue una iniciativa del pultista Marcelo Fernández, quien tuvo la idea de construir un monumento al El Zorro en la Peatonal San Martín.

Para edil, el mítico personaje televisivo "ha formado a generaciones de niños inculcando buenos valores y el sentido de la Justicia". El expediente se encuentra congelado en la comisión de Cultura y Educación.

De perros y caños de escape

Este año, el secretario de salud municipal, Gustavo Blanco, comparó a una mujer que duerme en la calle con un perro. Seguramente, esa palabras no habrán sido inspiradoras para que Marina Santoro le reclame al Ejecutivo local implementar una campaña audiovisual de prevención y concientización llamada "Tu mascota tu responsabilidad". “Un Estado presente también vela por la seguridad de sus ciudadanos, asegurándose de que los dueños de perros potencialmente peligrosos cumplan con la normativa vigente”, resaltó la edil camporista.

Mientras tanto, Alejandro Ferro impulsó un proyecto para establecer que los ómnibus destinados al transporte de pasajeros deberán contar obligatoriamente con caños de escape verticales, en la parte trasera del vehículo. “Se debe privilegiarse es el mejoramiento de la calidad del aire respirado por los transeúntes”, explicó el exedil

Sin embargo, Ferro sorprendió con un recuerdo de su infancia en una de las sesiones de este año. “Yo cuando era chico me encantaba aspirar el humo de los colectivos ¿y a quién no?”, señaló y remarcó: “El humo de los colectivos me encantaba pero hoy sé que el humo de los colectivos es cancerígeno y no se me ocurriría aspirar humo del colectivo”.

Rosas, birra y pastores

El massista Cristian Azcona pidió declarar de de Interés el "Curso de Operador Vial de Maquinarias Pesadas" organizado por la Asociación del Personal de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. “Dicho curso facilita la capacitación con salida laboral”, consideró el exedil.

A su vez, el arroyista Javier Alconada impulsó la declaración de interés de la "Exposición Anual de Rosicultura", a realizarse el en el Ocean Club "Villa Llavallol". “El objetivo es promover el cultivo y cuidado de las rosas, su empleo en parques y jardines incorporándolas con otras variedades de flores y plantas para integrarlas al paisaje y su utilización en diseños florales”, afirmó el exconcejal.

Por su parte, el concejal Alejandro Carrancio pidió declarar de interés el "Día Internacional del Yoga". “El yoga puede contribuir de manera holística a lograr un equilibrio entre la mente y el cuerpo”, expresó el edil. Mientras tanto, su compañero de bloque y flamante senador provincial de Cambiemos, Lucas Fiorini, requirió declarar de Interés un "Retiro Nacional de Pastores" que se llevó adelante en el NH Gran Hotel Provincial.

La cerveza también tuvo su espacio en la tarea legislativa. Santiago Bonifatti solicitó declarar de interés municipal a la edición 2017 de la South Beer Cup o Copa Libertadores de la cerveza. Además, la radical Cristina Coria pidió declarar de interés del HCD el Primer Congreso Nacional de Cerveza Artesanal - "Brewing Academy".

El corazoncito en el deporte

Es evidente que existe una concejal que tiene su corazoncito tricolor. Se trata de Patricia Serventich. Sucede que presentó dos proyectos que involucran al club de la avenida Luro.

En ese contexto, la edil de la Agrupación Atlántica solicitó otorgarle el título de "Mérito Deportivo" al basquetbolista Luca Vildoza por su labor representando a Mar del Plata con la camiseta de Quilmes y la Selección Argentina. Además, impulsó un expediente para brindarle un reconocimiento al Club Atlético Quilmes, por su 95º Aniversario Fundacional. El último expediente fue archivado.

En cambio, Héctor Rosso no escondió su fanatismo por Racing y elaboró un proyecto para declarar Visitante Notable al exjugador de la Academia, Diego Milito. El reconocimiento nunca se entregó. Ni eso le salió al exconcejal en el año que tuvo que ser testigo de una nueva copa internacional lograda por su vecino de Avellaneda.

A su turno, el correligionario Gonzalo Quevedo propuso declarar de interés una de automovilismo Zonal que se concretó en el Autódromo de Mar del Plata.

Tuvo su premio

En el 2017, el macrista Juan Aicega presentó siete proyectos. De los cuales, cinco fueron para tomarse licencia y faltar a las sesiones y comisiones. La única iniciativa que Aicega propuso fue para instalar “delineadores flexibles rebatibles” en la costa y Roca. El expediente está perdido en algún cajón del cuerpo legislativo.

Se trató del segundo proyecto que en 24 meses elaboró el exedil, quien lideró el ranking de los concejales, que menos iniciativas elevaron desde el 2015 hasta el pasado 10 de diciembre.

Ese vergonzoso lugar lo compartió con el actual presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui, y el hijo del intendente, Guillermo Arroyo.

El último proyecto que presentó Aicega fue para renunciar a su cargo de concejal para asumir como diputado nacional. Parece que su escasa actividad no importó e igual tuvo su premio en la política.