Alexis Matteo, DT de Círculo campeon: "Nos recibimos de equipo maduro"

Imagen repetida. Conocidos o no, la gente del pueblo no paró de agradecer al DT por la séptima estrella. (Foto: Diego Berrutti)

La alegría le brotaba de la cara. Más allá de que no tomó un papel protagónico en los festejos, que los miró de un costado y recibió mil y un abrazos y agradecimientos de los dirigentes y de los hinchas, esa gente del pueblo que quizá no los conoce, pero aman a Círculo Deportivo y le expresaron todo su cariño por haberle regalado este título al club, Alexis Matteo estaba feliz, en su primera experiencia como técnico principal en Primera División, se consagró campeón de la Liga Marplatense de Fútbol y su equipo pudo cristalizar en el campo de juego lo que él planificaba en la semana. Entonces, el sabor es doble para el "padre de la criatura", que habló con 0223 de este "papero" 2017 que, luego del descanso, volverá a trabajar para seguir cumpliendo objetivos en 2018.

Lo dicen todos, más allá del desgaste que significa tener que recorrer todos los días los 35 kilómetros que separan Mar del Plata de Nicanor Otamendi, Círculo es un club que los que van no se quieren ir más. Y si bien su carrera recién arranca, apenas tiene 39 años y un enorme futuro, "Piki" va a seguir con este proceso en el campeón 2017 de la Liga Marplatense de Fútbol, no sólo para el ámbito local sino para dar batalla nuevamente en el próximo Federal B.

Además de lo hecho desde lo táctico, Matteo fue clave en lo anímico, para reponer un equipo que arrancó bien el torneo local, pero en su máximo objetivo, el Federal B, sufrió un duro cachetazo ante Kimberley en la fecha inaugural que pudo haber marcado el año. Sin embargo, los convenció que iban por el camino correcto y había que seguir trabajando, pero las bases seguían siendo las mismas. Y los jugadores se entregaron a eso y mal no les fue.

Como los del pueblo, los más viscerales, que "jugaban con fuego" ante Kimberley y que el entrenador se encargó de bajarlos en la previa de la final. "Hablamos mucho, hay varios jugadores del pueblo que se dejan llevar por algunas cosas que te hacen desviar del objetivo, pero lo supieron entender, sobretodo Atlante y Vedda que son los que se "les sale la cadena", lo hicieron bien y tiene un sabor distinto que si hubiera sido otro rival. Nos recibimos de equipo maduro, porque cuando Kimberley no pudo con sus armas intentó con otras, pero nosotros estábamos concentrados en nuestro objetivo, en lo que teníamos que hacer, no "picamos" y pudimos terminar el partido bien, todos, y eso hizo que no sufriéramos tanto", explicó quien al igual que en su época de jugador, en su primera temporada levantó el trofeo. La vez anterior, fue en 1997 pero adentro de la cancha y con la camiseta de Alvarado.

Es meritorio lo que hizo Círculo y más aún por cómo cerró un año larguísimo, con cosas buenas y algunos golpes en el camino que pudieron ser un cimbronazo. La eliminación con Racing de Olavarría en los cuartos de final del Torneo Federal B, pegó duro en el ánimo del plantel porque había sido superior e hizo todo para revertir la serie, menos el gol y se despidió antes de lo esperado. "La verdad es que fue una semifinal injusta con Racing, nos dejó afuera un equipo que prácticamente no nos pateó al arco, nosotros buscamos por todos lados y no se nos dio. Obviamente el equipo lo sintió, estuvimos muy bajos con Nación, en los dos partidos de semi, ahí hicimos el duelo y después en el partido de ida con Kimberley ya estuvimos de nuevo a la altura y ahora lo terminamos de cerrar", reflexionó "Piki", que sabe que la presencia del "dragón" del otro lado en la final, fue importante para que sus jugadores se puedan volver a enfocar de nuevo.

En la previa de los playoffs del Federal B, Matteo hablaba con 0223 y remarcaba todos los objetivos que se habían ido logrando en la temporada. Con la finalización de la misma y el premio mayor a nivel local, el balance es aún más positivo, desde lo grupal y hasta en lo personal, porque "hice que mi club natal Quilmes se mantenga también como el más ganador con 15 títulos", dice entre risas. Ya más serio, explicó que "esto que estoy viviendo es un sueño, son muchos objetivos que se cumplieron durante el año, estuvimos hasta el 23 de diciembre adentro de una cancha de fútbol, arrancamos el 3 de febrero, conseguir la primera clasificación a la segunda fase del Federal B, poder jugar la Copa Argentina que después se negó por esas cosas increíbles de los reglamentos pero lo habíamos logrado, salir primeros en la primera fase del Torneo Local, estar entre los tres mejores de la Zona Campeonato para evitar un cruce de playoffs y la coronación del título, es un sueño, no se puede pedir nada más. Dejamos la vara muy alta, pero es fruto del trabajo, de gente que se lo merece, y también se lo quiero dedicar a la familia de Ale Giuntini, que fue compañero mío en Aldosivi, una gran persona, y seguramente él debe estar contento que el torneo que lleva su nombre lo haya ganado yo".

Por último, más allá de que se reunió con los dirigentes para continuar, cosa que pretendía tanto él como la Comisión Directiva que encabeza Federico López, Matteo tiene clarísimo lo que sigue: "sigue descansar, es un desgaste mental terrible, no quería saber más nada. Fue un año muy muy largo, con todos los condimentos de la distancia, el trabajo, eliminaciones, nosotros todos los fines de semana jugamos por algo, nunca tuvimos uno para estar tranquilos. Para mantenernos primeros, para clasificar, por meternos acá, por meternos allá, y eso juega muchísimo en la cabeza del entrenador, muchas presiones, armar dos equipos todos los fines de semana, dar dos charlas técnicas, eso es muy desgastante y ahora llega el momento de descansar de la mejor manera", cerró el técnico del campeón, el dueño del fútbol de Mar del Plata.