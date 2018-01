Denuncian que hay 25 guardavidas que superaron la edad de jubilación pero el municipio no los reemplaza

Luego del cimbronazo que significó el violento encuentro entre la gobernadora Vidal y diversos integrantes del Sindicato de Guardavidas, las cosas no han quedado resueltas aún en el sector. Según advirtieron desde la Unión de Guardavidas Agremiados, el otro espacio representativo de los trabajadores, la situación incluso podría empeorar con el correr del tiempo.

En diálogo con 0223, Luciano Grimaldi, secretario gremial de UGA, fue cuidadoso al analizar lo sucedido en la polémica protesta, de la que su agrupación no resultó parte. Aunque defendió a los guardavidas que reclamaron por una reunión con la mandataria, no justificó las formas, pero reparó: “Cuando vos estás esperando dos horas para que te reciban y ves que se suben a una camioneta y se van, es difícil de aguantar”, admitió.

Para Grimaldi, lo más preocupante es lo que sucede con el tema de las jubilaciones de los guardavidas. “De octubre ahora hubo cuatro trabajadores que se jubilaron y sus puestos no fueron cubiertos. La complicación más grande que nosotros tenemos es con la municipalidad, ya que el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, decidió no reemplazar a esos guardavidas sin lugar a ningún planeto”.

“Él se maneja con números, pero la planta de recursos humanos así se va achicando y no se recupera. Y el problema es que ya hay otros 25 guardavidas que están en condiciones de jubilarse y no lo hacen porque sus puestos quedarían descubiertos”, sumó el directivo sindical.

En esa línea, Grimaldi afirmó: “Tenemos gente de edad avanzada en la costa que no se puede jubilar. Eso nos genera un conflicto, la gente no se quiere ir para no dejar la playa sin guardavidas y termina siendo un riesgo para él y para el turismo”, analizó.

Además de algunos conflictos puntuales con algunos clubes de playa privados, por diversas demoras en pagos y falta de registración laboral, Grimaldi quiere tratar la paritaria del 2018 cuanto antes y anunció que la semana próxima se definirá la misma con el sector privado. “Será un aumento del orden del 24%” estimó al respecto.