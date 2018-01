Realizaron un escrache y demarcación a la casa de Etchecolatz en el Bosque

Tal como se había anunciado días atrás, desde la agrupación Hijos Mar del Plata, la CTA Autónoma y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos Rodolfo Walsh, realizaron un escrache y demarcación al domicilio del genocida Miguel Etchecolatz en el Bosque Peralta Ramos.

La jornada a la que llamaron "Siluetazo, el camino de la impunidad" contó con la participación de una multitud de marplatenses que se niegan a que el represor condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad goce del beneficio de prisión domiciliaria. "Es un indulto encubierto", sostienen.

Se utilizaron siluetas de cartón, cartulina, papel y fotos de Julio López, el testigo clave que permitió condenar a Etchecolatz y que está desaparecido desde 2006, para señalar el recorrido. Cerca de las 17 horas las personas se reunieron en la entrada al bosque por avenida Mario Bravo y Arturo y caminaron juntos hasta la casa en la que vive el genocida en Boulevard Nuevo Bosque entre Guaraníes y Los Tobas, donde se realizó la intervención cultural.

"Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentra el secuestro y asesinato de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices, la expropiación de menores y las dos desapariciones de Jorge Julio López", recuerdan en un audio que decidieron compartir con toda la comunidad marplatense los organizadores de la jornada. "Fue condenado a prisión perpetua en reiteradas ocasiones por diversos crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado a arresto domiciliario como un indulto encubierto", explican.

"No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos", concluyen desde las agrupaciones de Derechos Humanos, quienes este sábado también se sumaron a la marcha por las calles del centro de Mar del Plata en la que miles de personas repudiaron la presencia del genocida en la ciudad.