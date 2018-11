La Provincia podría intervenir para solucionar el conflicto con la Mutual de Guardavidas

Desde la Mutual de Guardavidas valoraron la “preocupación” del Ministerio de Seguridad y de la Secretaria de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se comprometieron a dar una solución al conflicto por las fuentes laborales de casi 90 guardavidas que se quedaron sin empleo luego que el Municipio no renovara el contrato para la temporada 2018-19.

“Hubo contactos con la Provincia y hay preocupación y una posible solución pero no sabemos los detalles. Hay un compromiso de la Provincia en intervenir porque resulta totalmente ilógico que se descuide la seguridad en el mar y en las playas para esta temporada, que se espera que sea récord”, afirmó Ignacio Mastrángelo, referente de la Mutual de Guardavidas, en diálogo con 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-10-11-4-0-afirman-que-en-las-playas-de-mar-del-plata-faltan-400-guardavidas

En ese contexto, Mastrángelo aclaró que por el momento “hay algo de palabra pero detalles no tenemos” aunque confió en que “la solución sea viable y buena”.

“Tenemos esperanza porque vemos que hay una intención de la Provincia de solucionar esto que el Municipio no pudo. No sabemos detalles, pero creemos que seguiríamos en los mismos lugares porque el Municipio no cubrió nuestros puestos”, concluyó Mastrángelo.

A pesar de estar sin contrato, la Mutual de Guardavidas arrancó este último 4 de noviembre -cuando comenzó el Operativo de Seguridad en Playas- prestando servicio con 71 efectivos -más 16 suplentes- en 27 puestos de trabajo sobre las playas públicas del centro, Varese, Playa Grande, puerto y en algunos puntos del sur.