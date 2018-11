Arroyo defendió el desalojo de la casa de la Memoria: “No hay contrato, no hay nada”

El municipio envió el viernes pasado un telegrama de desalojo de la casa de la Memoria que funciona en Santa Fe al 2900, frente al hospital Materno Infantil, y se desató una nueva polémica. Es que los organismos de Derechos Humanos que ocupan el chalet desde la década del ’90 sostienen que fue cedida para esos fines pero la Comuna asegura que no cuentan con ningún contrato locatario.

“Es un eslabón del desorden administrativo que encontré porque ese inmueble es municipal pero no figura en ningún lado quién lo entregó y no hay contrato ni nada”, ratificó este martes el intendente Carlos Arroyo.

En ese sentido, insistió que “no hay documentación” que avale la postura de los organismos, por lo cual su “obligación como funcionario” es ocuparse de “todos los bienes municipales”. “Por otro lado, la municipalidad estaba pagando costos de servicios que no sabíamos por qué”, advirtió, a pocas horas de que distintas organizaciones se concentren en el lugar para hacer un abrazo solidario.

“Yo, como administrador, tengo que tener en claro cuáles son los inmuebles municipales, conservarlos y no gastar un centavo de los contribuyentes si no está justificado y en este caso no tengo una documentación para justificar”, sostuvo Arroyo. Y agregó: “Me coloca a mi en una situación de ilegalidad porque estoy autorizando un gasto del erario municipal sin tener comprobantes de porqué lo estoy haciendo”.