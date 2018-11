Con la llegada de turistas, incrementarán la cantidad de guardavidas en las playas de Mar del Plata

Aunque no dio a conocer exactamente qué día, el secretario de Gobierno Municipal, Alejandro Vicente, afirmó este miércoles que cuando llegue la mayor afluencia de turistas a Mar del Plata se incorporarán más guardavidas al operativo de seguridad en playa.

Esa fecha podría llegar a ser el 15 diciembre, pero aún no fue confirmado.

Desde el 4 de noviembre que 427 guardavidas trabajan en sus puestos, y ese total para Vicente cubre la necesidad actual de las playas, "no faltan en ninguna". Sin embargo, cuando los turistas que decidan veranear en la ciudad comiencen a transitar el mar, "se reforzará" el operativo.

Según explicó el titular del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, quien participó junto a Vicente de la reunión que mantuvo la Comisión de Turismo este miércoles, se estima que alrededor de 80 guardavidas sean los contratados. Y lo más probable es que sean los trabajadores de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, quienes aguardan por una respuesta definitiva en torno a su situación laboral.

"Todo depende de la contratación que haga la Provincia", dijo Nardone.

Mayores definiciones se tendrían los próximos días tras una reunión que Vicente tenga con el intendente Arroyo en las próximas horas.

"Las respuestas tienen que ser prontas, no se puede demorar más porque si no se llegasen a contratar más guardavidas el servicio de seguridad estaría muy debilitado", afirmó Nardonde y agregó: "No habría garantías para nadie".

Otro problema: la falta de elementos de seguridad

En cuanto a la falta de equipamiento necesario para los rescates en el mar, algo que fue denunciado reiteradas veces por los guardavidas por estos días, desde el Municipio tampoco informaron cuando llegarían a los puestos.

"Las compras están atrasadas por el tema dólar", sentenció el titular del Sindicato sobre la información que le acercaron desde el entorno de Arroyo. Explicó que las empresas proveedoras de los elementos "están en período de licitación".

"Nos dijeron que las órdenes de compra están todas emitidas", añadió el referente gremial.

