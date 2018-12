Construcción en crisis: resaltan el “diálogo” con el Gobierno para levantar al sector

En el tradicional brindis de fin de año del Centro de Constructores de Mar del Plata -que se realizó el pasado miércoles- se manifestó la preocupación de los referentes de la actividad por la fuerte caída de la construcción –un 6,4% interanual en octubre- y las perspectivas “iguales o peores” para lo que resta de noviembre y diciembre.

Sin embargo luego del reclamo, funcionarios del Municipio, la Provincia y de la Nación mostraron su preocupación por revertir esta coyuntura y entablaron “varios canales de diálogo” con las autoridades de la construcción: una medida positiva fue bajar un 30% los costos de factibilidad de Osse. Sin embargo para el sector, todavía restan varios puntos para lograr que Mar del Plata tenga "competitividad" con otras ciudades del país.

En diálogo con 0223, Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de la ciudad, explicó que “Córdoba, Rosario, Mendoza o la ciudad de Buenos Aires no pagan factibilidad o impuesto complementario. Pero si Arba lo cobra en la provincia. Estamos en desventaja con esas ciudades, incluso con Uruguay”, afirmó.

En esa situación, el arquitecto remarcó las últimas conversaciones que se dieron con funcionarios del Municipio, de la Provincia y de Nación: “Resaltamos el profesionalismo y el diálogo, para mejorar la competitividad de la construcción de Mar del Plata con respecto a otras ciudades del país”.

“Hemos tenido reuniones con los ministros de Producción Javier Tizado (Provincia), Dante Sica (Nación) y Máximo Macchiavello (Municipio) y las conversaciones van encaminadas. Creemos que se pueda revertir para el próximo año, lo que fue el 2018”, dijoTamburini.

En ese marco y en relación a la provincia, los constructores reclaman “que se revea el cargo por conexiones múltiples al servicio eléctrico, ya que, por los montos, nuestra ciudad es una de las más afectadas”. También plantean que “es necesario que el estado provincial agilice y posibilite alternativas de compensación de las retenciones impositivas de ARBA”.

Por último subrayaron que el particular momento que vive el país “la construcción se está presentando como una oportunidad de inversión, para todos aquellos que están fondeados en dólares”.

“Se puede observar claramente que el costo de construcción en pesos no se ajustó con la velocidad del dólar, y aunque hay materiales que están dolarizados, otros no lo están” indicaron los representantes de la entidad.