Fin de año con un atractivo encuentro de menores

El Roller Hockey decidió cerrar el año en la ciudad con un torneo de menores que se desarrolló durante el fin de semana pasado en el “Palacio de los Deportes” y con la organización de MDQ Roller Hockey.

La actividad se dividió entre viernes y domingo con cinco categorías en desarrollo y la presencia de los dos clubes representativos de la ciudad como Náutico y MDQ, además de las visitas de jugadores de Buenos Aires, un combinado de La Pampa e incluso deportistas que llegaron desde Neuquén.

En las distintas divisionales se pudieron compartir momentos de competencia y también de distensión buscando coronar campeones. Los marplatenses se quedaron con cuatro categorías ya que MDQ ganó en Sub 14, Sub 16 e Intermedia, mientras que Náutico se adjudicó la divisional más chica, Sub 10. El restante campeón se llevó el trofeo para Buenos Aires ya que fue Panteras quienes fueron los ganadores en Sub 12.

El año deportivo, definitivamente tuvo su finalización pero ya se están planteando actividades para 2019 sabiendo que será un año especial con los World Roller Games de Barcelona como gran objetivo para las Selecciones Nacionales dentro del calendario.