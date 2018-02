Con el rechazo de la Coalición Cívica, se aprobó la emergencia del basural

Este lunes, Cambiemos impuso sus votos para que la emergencia del predio de disposición final de residuos sea tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante. En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Medio Ambiente del HCD, el oficialismo obtuvo una ajustada victoria.

Sucedió que la votación finalizó 8 a 8. Lo que provocó que el presidente de la comisión de Legislación, Ariel Martínez Bordaisco, tenga que utilizar su voto doble para que el proyecto del intendente Carlos Arroyo tenga despacho favorable para que llegue al recinto del cuerpo legislativo. Fue clave el voto del edil radical que responde el presidente del bloque de diputados bonaerenses de Cambiemos, Maximiliano Abad. Además, votaron en forma positiva los concejales de la Agrupación Atlántica-Pro y el vidalista Alejandro Carrancio, quien integra el espacio Crear que encabeza el senador provincial, Lucas Fiorini.

¿Por qué el empate? Ocurrió que integrante del bloque de concejales Cambiemos, Angélica González, votó contra la iniciativa del Ejecutivo local. Ante la sorpresa del arroyismo, la edil de Elisa Carrió se sumó a la postura negativa del kirchnerismo, massismo y pultismo.

Fuentes legislativas le adelantaron a 0223 que el oficialismo convocaría a una sesión extraordinaria para este miércoles. Ese día el Concejo Deliberante definirá si declara la emergencia ambiental en el basural, ubicado en la zona sur del distrito de General Pueyrredon, para que el gobierno municipal pueda avanzar con la contratación directa con una empresa con el objetivo que se haga cargo de la operación del predio de residuos a partir del primer día de marzo, luego de que haya concluido la prórroga del contrato con la firma Tecsan S.A, integrante del Grupo Roggio.

Desde la oposición cuestionaron duramente la declaración de emergencia del centro de disposición final de residuos solicitada por el gobierno de Arroyo. El concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, fundamentó el voto negativo de su bloque.

Al respecto, expresó: “No acompañamos este pedido sencillamente porque no estamos ante una emergencia sino ante la desidia y el abandono del gobierno municipal que se traduce en destrucción con impunidad del patrimonio ambiental de la ciudad y una vuelta clara al pasado”.

“No pueden argumentar estado de emergencia en su tercer año de gestión. No están dados los requisitos legales esenciales para que se configure una declaración tan excepcional como ésta. No hay ningún hecho imprevisto, sabían indefectiblemente que el contrato de la empresa que opera en el predio iba a terminar”, resaltó el edil pultista.

Asimismo añadió: “Arroyo y sus funcionarios no pueden alegar su propia torpeza, fueron ellos quienes dejaron pasar el tiempo y no realizaron las obras y trámites necesarios. Además de reiterar en distintas oportunidades que el predio no estaba en estado crítico. ¿Entonces mintieron? Ahora quieren hacer cómplice al Concejo Deliberante pidiendo contratar en forma directa a no sabemos quién para que se hagan cargo de lo que ellos no pudieron hacer”.

“Acompañar este planteo implica darle un cheque en blanco a un gobierno que ya demostró que no está en condiciones de gestionar y que no sabe qué hacer con las políticas públicas de medio ambiente. Es inaceptable que el Concejo Deliberante legitime lo que se hace mal en el Ejecutivo”, agregó.

Para finalizar, sostuvo: “Este miércoles cuando el contrato de la empresa que opere esté vencido- nada va a cambiar para los vecinos, el predio seguirá colapsado y el medio ambiente dañado. Una contratación directa sin plan de trabajo no soluciona nada y les hace trampa a los contribuyentes”.