Basura: la próxima semana sería aprobada la emergencia del predio

En forma conjunta, las comisiones de Legislación y Medio Ambiente del Concejo Deliberante se reunirán el próximo lunes a las 13.30 para tratar el proyecto de ordenanza que elevó el intendente Carlos Arroyo que tiene como objetivo declarar la emergencia ambiental en el predio de residuos, lo que le permitiría contratar servicios de manera directa para la operatoria del basural.

De ser aprobado el expediente en la comisión conjunta, el oficialismo podría convocar a una sesión especial para que la emergencia ambiental, tal como adelantó 0223, sea avalada en el recinto durante la próxima semana.

A horas de que el Ejecutivo elevara al Concejo Deliberante un pedido para declarar la emergencia en el basural por 360 días -lo cual le permitiría realizar una contratación directa-, el jefe comunal aseguró este viernes que "el 1 de marzo el asunto va a estar resuelto".

"Nunca se habló o se habló muy poco del tema, pero desde el inicio hubo un error con respecto al cálculo de los lixiviados que se iban a producir porque se habían tomado en cuenta solamente lo residuos sólidos urbanos domiciliarios pero no los industriales ni los de tipo comercial; eso generó una cantidad distinta", dijo Arroyo, quien volvió a cuestionar la política ambiental del gobierno de Gustavo Pulti.

En ese orden, reflejó que "cuando de hablaba de 600 ó 700 toneladas", en realidad se generaban "entre 1000 y 1200 toneladas por día". "Eso automáticamente influye sobre la cantidad de lixiviados. Y si le sumamos que el año pasado casi se duplicó el régimen de lluvias, las consecuencias son complejas y son de difícil resolución", aseveró.

"A eso -continuó- se suma el costo del servicio y las cuestiones de tipo social: la cantidad de trabajadores informales que trabajan a veces en lugares no adecuados, con los riesgos consiguientes".



En medio de este panorama complejo, Arroyo no confirmó ni descartó que se pueda llegar a contratar a otra empresa para operar en el predio de disposición final de residuos. "Todas las alternativas están abiertas", deslizó. Y enfatizó: "Vamos a resolver lo que más convenga a la ciudad".

Por su parte, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana criticó el pedido de emergencia ambiental solicitado por el gobierno comunal. “Estamos frente al gobierno de la improvisación. Es la segunda vez que Cambiemos permite que se venza el contrato de la empresa que opera en el predio de residuos sin un plan alternativo. La primera vez, dejaron a Mar del Plata inundada de basura en el inicio de la temporada de verano. Esta vez, eligieron otro camino: echarle la culpa a todos, no asumir ninguna responsabilidad y obligar al Concejo Deliberante a votar una emergencia por un año que demuestra que el Gobierno de Cambiemos no tiene ningún plan para el manejo de los residuos”, remarcaron desde UC

Resaltaron desde hace dos meses que el bloque espera que el jefe comunal presente un plan “serio” para la basura, pero lo único que recibieron fueron “excusas” y no proyectos.

Y resaltaron: “Hace meses que prometen un llamado a licitación y en lugar de eso, a último momento, solicitan que se declare el estado de emergencia para poder realizar una contratación directa. Porque eso es la emergencia: una herramienta para saltear los pasos legales que la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades) prevé en estos casos”,

“Desde Unidad Ciudadana nos preguntamos por qué el gobierno de cambiemos teniendo mayoría en el Concejo no presentó un pliego licitatorio y un plan para el tratamiento de los residuos como corresponde. No podemos darle un cheque en blanco a Arroyo, no podemos permitir que se contrate a una empresa sin controles. Es necesario poner transparencia a este asunto”, manifestaron desde la oposición.

A continuación, consideraron que Mar del Plata necesita un “plan sustentable, viable e integral” en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. “La basura no debe ser un negocio para pocos, sino una política pública de nuestro municipio. Los marplatenses no nos merecemos vivir esta situación de incertidumbre y caos. El gobierno de Cambiemos es el único responsable”, finalizaron desde Unidad Ciudadana.