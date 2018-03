Una mujer se encadenó en la puerta de Hacienda y acusa a Mourelle de “maltratos machistas”

Paola Tournoud, representante de la cooperativa Nueva Esperanza, se encadenó este lunes en la puerta de la secretaría de Hacienda y acusa a su titular, Hernán Mourelle no sólo de "no querer" pagarle a los trabajadores en término por tareas en el barrio Santa Rosa del Mar, sino de maltratarla verbalmente, de manera “irrespetuosa” y “machista”.

“Me dijo cosas como `esta rubia teñida y bronceada´ o `no te voy a pagar porque a vos no te falta nada, estas bien gordita´. Vengo a encadenarme porque no quiero que las otras mujeres de la cooperativa se tengan que bancar el atrevimiento de este señor machista, irrespetuoso y maleducado”, contó Tournoud, en diálogo con 0223.

La mujer remarcó que el conflicto comenzó hace unas semanas cuando fueron a cobrar unos trabajos por la realización de dos viviendas en el barrio Santa Rosa del Mar: “Se certificaron las obras el 28 de enero y debíamos cobrar el 28 de febrero. Pero nos dice que recién el 4 de abril nos va a pagar. No entiende las necesidades de 16 familias que necesitan de esa plata”, sostuvo Tournoud.

“Le planteamos esa necesidad pero este hombre es muy machista: el año pasado el yerno del intendente - Mauricio Loria- incentivaba a nuestros compañeros a que yo `era una mujer mal atendida´ y que `la tenían que atender a la noche´ y ahora me toca este señor Mourelle que para no pagarme me trate en iguales términos. No lo denuncie ese día porque era la Marcha de la Mujer. No quise decirlo porque iban a decir que era un golpe bajo. Pero hace tres días que esta idea no me deja dormir y no quiero callarme más. No podemos tener funcionarios tan maleducados”, reclamó la cooperativista.