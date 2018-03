Denuncian falta de mantenimiento de cámaras subterráneas de electricidad

Desde Luz y Fuerza señalaron que la empresa Edea no hace el mantenimiento necesario y advirtieron del peligro para los peatones y trabajadores. “Sin mantenimiento, todo corroído, sin protecciones, sin candados, sin los tejidos que tienen que tener, se inundan, no tienen desagote. Es un peligro”, denunció Rigane.

En ese contexto, el referente de Luz y Fuerza señaló que entre enero de 2016 y febrero de 2018 la tarifa de Edea se incrementó en un 750% promedio y la empresa recaudó 4 mil millones de pesos. “Pero no hace las inversiones mínimas que tiene que hacer. Hay mucha recaudación, pero no hay inversión. Y la empresa no le da a los trabajadores, ni las ordenes de trabajo, ni el vehículo, ni las herramientas”, dijo.

Rigane señaló que a pesar de los planteos que le realizaron a la empresa sobre esta situación, no tuvieron respuestas. “No podemos ser irresponsables ante esta situación, porque además están en pleno centro”, dijo.