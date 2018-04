Carrefour desvinculará a 1000 empleados ofreciendo retiros voluntarios al 150%

Para balancear los “números en rojo”, Carrefour desvinculará a 1.000 empleados de todo el país, ofreciendo en la mayoría de los casos retiros voluntarios al 110% y al 150%. Este miércoles en el Ministerio de Trabajo se homologará el acuerdo en que llegaron con la Federación Argentina de Empleados de Comercio que preside históricamente Armando Cavalieri. De los más de 16 mil empleados que tiene en la Argentina la cadena de supermercados francesa, 256 se desempeñan en Mar del Plata.

Según informó en su edición matutina Ámbito, no serían 2.700 ni 2.500 los puestos de trabajo alcanzados por el ajuste, sino 1.000 personas las desvinculadas, la mayoría con retiros voluntarios de entre 110% y 150% del sueldo, destinados a los de mayor antigüedad. Otros empleados serán alcanzados por jubilaciones anticipadas.

En relación al cierre de sucursales, Carrefour posee unos 610 locales en 22 provincias: 7 maxis, 79 hipermercados, 126 markets y 398 express. Las únicas bocas de expendio que bajarán sus persianas serán las instaladas en establecimientos que se alquilan. Cavalieri aceptó la reconversión de 16 hipermercados en tiendas mayoristas "Maxi", que según indican, ahora ocupan mayor preferencia por parte de los consumidores.

Por otra parte habría en la discusión, la reducción del “salario diferencial”, que es un adicional cercano al 20% del básico, que se negocia con la empresa por encima de la paritaria.

La cadena francesa justificó la reducción de personal por las millonarias boletas de luz y gas para mantener el aire acondicionado o la calefacción en más de 669.000 metros cuadrados totales que ocupan sus tiendas y la “competencia desleal” de los supermercados chinos.

La situación en Mar del Plata

Guillermo Bianchi, secretario general de Empleados de Comercio Mar del Plata estuvo la semana pasada reunido junto a otros representantes sindicales de distintas ciudades donde Carrefour tiene sucursales, luego que la cadena francesa presentará el Proceso Preventivo de Crisis (PPCE) ante el Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, el dirigente gremial explicó que de los más de 16 mil empleados que tiene la firma de capitales franceses en la Argentina, “unos 256 trabajan en Mar del Plata” en los dos Carrefour market -Catamarca 1965 y Córdoba 1850- y el hipermercado de Constitución.

“Nuestra posición es que no haya ningún despido. No puede ser que siempre se intente cortar por el hilo más delgado que son los trabajadores. Hay conversaciones, acercamientos pero no resoluciones. Esta tarde puede estar homologado y ahí tendremos un panorama más claro”, concluyó Bianchi.