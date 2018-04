No vamos a votar los aumentos de tasas exorbitantes que propone el intendente Arroyo, dicen que será el 24% y le mienten a la gente ya que los aumentos superarán el 72%.

En primer lugar, la política impositiva del gobierno nacional y el gobierno provincial va en la línea de disminuir el gravamen sobre la producción, sobre aquellos sectores que generan empleo, y gravar los bienes y el dinero inmovilizado. Esta es, a grandes rasgos, la lógica del Pacto Fiscal al que adhirieron todas las provincias con la Nación. Pero mientras que hay una lógica nacional y provincial de incentivar a la producción, en Mar del Plata se intentó gravar a las exportaciones pesqueras, a las cervezas y al vino, al Parque Industrial, a los profesionales independientes, a los libreros, a los martilleros entre otros.

En segundo lugar, el gobierno municipal eliminó de la ordenanza fiscal la intención de recaudar 124 millones de pesos de los sectores productivos tras los reclamos y pedidos que se hicieron, pero no se reflejó esta modificación en el presupuesto presentado para el 2018. Entonces, si no van a contar con los más de 9 millones que pretendían cobrar a librerías, los casi 10 millones a sindicatos y obras sociales, los 8 millones al Parque Industrial, 8 millones más a cines y teatros, 2 millones a martilleros, 16 millones de pesos a profesionales y casi 69 millones a exportaciones; queremos que nos expliquen que gasto dejarán de hacer por esos mismos montos con los que ya no cuentan”.

Por último, queremos destacar el artilugio semántico que utiliza el municipio para hablar del aumento de la TSU. ¿Y por qué decimos que es semántico? Porque dicen que ellos "van a aumentar el 24% de la TSU", pero a ese aumento del 24% hay que sumarle la quita de subsidios que se hace en la fórmula previa a la aplicación del aumento.

Pero los vecinos van a tener que pagar un aumento mucho mayor al que dice el municipio, porque cuando a partir del segundo semestre, a sus tasas con el aumento ya aplicado se le sume en cuotas el aumento que no se pudo ejecutar en el primer semestre, nos vamos a sorprender todos con una TSU que castiga a los pocos que pagan.

No vamos a votar el tarifazo de Arroyo y avalar las consecuencias que provocará en los vecinos del Partido de General Pueyrredon provocando tarifas impagables y acciones legales en su contra.