Tras la devolución de exenciones, Mourelle volvió a aumentar la tasa a los comercios

Con el objetivo de “evitar ahondar el déficit fiscal previsto entre el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de gastos”, el intendente Carlos Arroyo y el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, presentaron este miércoles una nota en el Concejo Deliberante para aplicar un aumento en la alícuota de las escalas de la tasa de seguridad e higiene que abonan los comercios locales.

“Esta solicitud surge como consecuencia de las modificaciones introducidas con respecto a la exenciones que se habían eliminado y fueron restituidas por el Concejo Deliberante”, explicó el jefe comunal, ante la continuidad de las eximiciones de tasas a los martilleros, sindicatos, exportaciones pesqueras, colegios profesionales, y teatros y cines, entre otras actividades.

Ante las modificaciones impulsadas en el cuerpo legislativo, el gobierno municipal descartó la intención de recaudar 124 millones de pesos de sectores de poder económico en el distrito de General Pueyrredon. En ese sentido, el Ejecutivo local pretendía obtener $ 10 millones de sindicatos y obras sociales, $ 8 millones del Parque Industrial, $ 8 millones de cines y teatros, $ 2 millones de martilleros, $ 16 millones de pesos de profesionales, casi $ 69 millones de exportaciones de la pesca y 9 millones de pesos de otros sectores.

En declaraciones a Radio Brisas, Mourelle señaló que parte de los concejales del oficialismo defendió los “privilegios” de los sectores más fuertes de la economía local. “Hicimos una propuesta que arrancaba con bajarle impuestos al 98% de las actividades de Mar del Plata y quitar exenciones a un pequeño grupo con capacidad contributiva. Eso buscaba una reinversión de los comercios y pequeñas industrias para la toma de nuevos puestos de trabajo”, detalló

“Nos sentamos con todos los sectores durante todo el verano, pero la reacción que tenés hasta ahora es una actitud de todos los sectores de mantener sus privilegios, una actitud egoísta, de no colaborar con el resto de Mar del Plata. Y en realidad es natural: el que no paga quiere seguir no pagando. Es muy difícil llegar a un acuerdo cuando tenés a la mitad de tus concejales apoyándolos para que no paguen”, disparó Mourelle.

“Debimos aceptar cambios para que acompañaran la fiscal e impositiva, pero a pesar de ese acuerdo delante del intendente, no lo cumplieron seguramente por intereses electorales o personales reincorporando excepciones y desfigurando completamente la reestructuración de la TSU que intentamos hacer”, sentenció.