Guillermo Arroyo confesó que en la panadería le recriminan la suba de tasas: “Me cuesta dar la cara”

En el marco de la reunión de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, defendió el presupuesto municipal 2018 y reconoció un importante aumento de tasas durante el corriente año.

En el medio de su discurso, el hijo del intendente reconoció el mal humor de los vecinos por este incremento en la TSU y contó lo que le sucedió con su panadero en las últimas horas. "Si fuera concejal opositor también votaría el aumento de tasas, salvo que aparezcan 30 millones de pesos destinados a publicidad en el presupuesto como ocurrió en el anterior gobierno municipal en el 2015. Sería responsable y tal vez pediría modificaciones en el presupuesto".

“A mí me cuesta dar la cara con el vecino. Hoy salí, pasé por la panadería para ir a la cochera y ya me pidieron que no aumente. Tuve que poner la cara porque lo conozco al panadero hace un montón de años y me puso una cara como diciendo ´mejor no vengas más a comprar el pan acá’. Obvio, está recaliente”, afirmó el edil oficialista.

Y reconoció que “a la gente les va a molestar que se vote este incremento pero sí a todos les explicamos uno por uno que con ese aumento habrá calles en buen estado, etc. lo tomarán de otra manera”.

En ese contexto, el concejal arremetió contra la gestión del exintendente Gustavo Pulti. “Acción Marplatense gobernó ocho años y fue el causante de la destrucción de la tasa. Es un desastre. Este año con el aumento previsto vamos a recuperar el 40% de la tasa. Estuvieron en un momento económico mucho mejor que el que tenemos ahora e hicieron lo que hicieron”, disparó.