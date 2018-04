Tras un largo debate, finalmente se aprobó el presupuesto municipal 2018

Tras un largo debate en el Concejo Deliberante, finalmente el oficialismo aprobó el presupuesto municipal 2018 que incluyó además un aumento del 30% en la tarifa del agua.

La sesión, cuyo inicio estaba prevista a las 10 de la mañana de ayer, se demoró siete horas y en una primera etapa el oficialismo aprobó el polémico aumento de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU).

La discusión por el presupuesto 2018 se extendió durante varias horas y finalmente Cambiemos aprobó la cuestionada iniciativa pasadas las 4 de la madrugada.

"No es un esfuerzo, realmente es un asalto al bolsillo"

Para el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, “lamentablemente la mayoría automática del oficialismo le ganó a los argumentos. La oposición puso un esfuerzo muy grande para que el debate del presupuesto tuviera un contenido técnico. Pero el oficialismo estuvo más abocado en sus cuestiones internas y no en debatir el aumento brutal”.

“Se llega a un promedio de un 170% en el aumento de tasas y otro 31% en Obras Sanitarias. Junto a los aumentos de la luz y del gas, no hay economía que aguante. Y la recaudación va a caer porque la gente no va a poder pagar. El oficialismo le pide a los marplatenses un esfuerzo, pero realmente es un asalto al bolsillo”, concluyó el edil de AM.