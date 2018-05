Récord de inscriptos también en General Alvarado para los Juegos Bonaerenses 2018

Con la Organización de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de General Alvarado, el miércoles 9 de mayo, en la biblioteca Municipal se llevó a cabo la conferencia de prensa por el lanzamiento de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2018 que se realizará del 10 de mayo al 15 de junio.

En el evento estuvo presente el Secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Marino García; del Director de Promoción Turística, Tomás Acha; del Director de Deportes MGA, Adolfo Ferrari y el Jefe de Eventosn Deportivos, Marcelo Nicoliello.

“Estamos muy felices porque este año batimos un record con los inscriptos para participar en los juegos bonaerenses superando los 955 participantes, en handball hay 521 inscriptos, los juegos bonaerenses están destinados a los chicos entre 12 y 18 años, siendo un evento deportivo y cultural importante", señaló al respecto Ferrari.

“La etapa final provincial seria para fines de septiembre principios de octubre en la ciudad de Mar del Plata, siempre Gral. Alvarado tiene deportistas que se destacan como en atletismo y fútbol especial”, describieron las autoridades locales.

“Desde la parte cultural se están sumando personas que participarán en Literatura, Poesía, Música Solista sub 15 y sub 18, junto con la Danza Folclórica sub 15 representada por la Agrupación Pialando Sueños, siendo que estamos hablando de más de 955 inscriptos en general, superando a los 600 que hubo en 2017”, describió García.