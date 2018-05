Concentración de la preselección en Chapadmalal

Mar del Plata será sede de un fin de semana largo a pleno Roller Hockey en la ciudad. Este jueves se pondrá en marcha una nueva concentración de la Preselección argentina de la especialidad tanto en damas como en caballeros, continuando durante sábado y domingo con la fecha de la Liga Nacional donde se enfrentarán los mejores equipos del país.

La fiesta será completa porque además será el estreno en el Polideportivo ubicado en Chapadmalal del piso Sport Court que, por una gestión de la Asociación Marplatense de Patín (AMP) pudo ser trasladado desde Buenos Aires hacia nuestra ciudad para quedar definitivamente instalado en ese lugar y transformarse entonces en un centro de desarrollo de la actividad y sede de concentraciones durante todo el año.

El cuerpo técnico nacional encabezado por los marplatenses Julio Merceré y Gustavo Ríos comenzarán a trabajar el jueves a la mañana con entrenamientos alternados de la pre-selección masculina y femenina que está nutrida con representantes de Mar del Plata y el viernes harán lo propio buscando la mejor puesta a punto para el Mundial de Italia.

Luego llegará el turno de la competencia propiamente dicha donde se esperan partidos de alto nivel y teniendo a Náutico y MDQ como representantes locales ante equipos de todo el país, la mayoría con integrantes además en la Pre-Selecciones.

Ya el viernes por la noche se disputará el primer partido femenino para darle paso luego a un sábado pleno que comenzará a las 10 de la mañana con el primer partido y culminará a las 22. Ya en domingo habrá partidos desde las 8 hasta las 14 cerrando con el clásico marplatense en damas entre Naútico y MDQ.

Con la llegada del piso Sport Court, la presencia de las Pre-Selecciones Argentinas y la Liga Nacional, el Roller Hockey tendrá a Chapadmalal como escenario central del país buscando buenos resultados, pero también la mejor preparación para la cita máxima.

CRONOGRAMA

Viernes 25

20.30 hs. – Lobas (Mendoza) vs. Panteras

Sábado 26

10 hs. – Náutico vs. Córdoba Agec (Damas)

11 hs. – MDQ vs. Road Trip (Damas)

12 hs. – Federal Team vs. Náutico (Caballeros)

13 hs. – Flames vs. CHHL (Caballeros)

14 hs. – LIHA vs. Choiques (Caballeros)

15 hs. – MDQ vs. Tango (Caballeros)

16 hs. – Náutico vs. Lobas (Mendoza) (Damas)

17 hs. – MDQ vs. Panteras (Damas)

18 hs. – Córdoba Agec vs. Road Trip (Damas)

19 hs. – LIHA vs. Náutico (Caballeros)

20 hs. – Choiques vs. Federal Team (Caballeros)

21 hs. – Tango vs. Flames (Caballeros)

22 hs. – CHHL vs. MDQ (Caballeros)

Viernes 27

8 hs. – Lobas (Mendoza) vs. Córdoba Agec (Damas)

9 hs. – MDQ vs. Flames (Caballeros)

10 hs. – Náutico vs. Choiques (Caballeros)

11 hs. – LIHA vs. Federal Team (Caballeros)

12 hs. – CHHL vs. Tango (Caballeros)

13 hs. – Road Trip vs. Panteras (Damas)

14 hs. – Náutico vs. MDQ (Damas)