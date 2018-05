Unos 150 contenedores con pescado no pueden salir del Puerto por el paro del Senasa

En rechazo a una serie de despidos, los trabajadores del Senasa realizan desde hace 10 días medidas de fuerza en todo el país, que impactan negativamente en la importación y exportación por la ausencia de control sobre los alimentos.

En Mar del Plata, esta conflictiva situación gremial afecta al puerto local: unos 150 contenedores no se han podido cargar de pescado por la falta de los controles fitosanitarios y hay alerta ante la posibilidad que se puedan perder mercados en el exterior y que repercuta asimismo en la delicada situación laboral que afecta a la actividad portuaria.

En diálogo con 0223, Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2, expresó su preocupación por la complicada situación laboral que atraviesan los trabajadores del Senasa pero pidió a las autoridades ministeriales que consideren a su labor como un “servicio esencial” y que de esta manera no afecten a la actividad futuras medidas de fuerza.

“Respetamos la decisión que han tomado los trabajadores de hacer un paro de actividades. Son gente que tiene una enorme responsabilidad porque cumplen un rol fundamental en las importaciones y exportaciones. Por eso, el Gobierno debería haber tenido un plan de contingencia, porque es lógico que si echan gente, habrá protestas”, razonó el empresario.

En ese sentido, contó que desde que el Senasa no realiza controles fitosanitarios en las importaciones y exportaciones, “unos 150 contenedores no se han podido cargar, lo que representa 300 teu (unidad de medida). Por el momento no son pérdidas millonarias porque los alimentos están congelados, pero se afecta al compromiso comercial y se pueden perder mercados internacionales”, remarcó Bustamante.

“Las empresas exportadoras necesitan cumplir con sus contratos. Si no las pueden despachar, estamos frente a un tema grave y que afecta el trabajo en tierra de los estibadores, camioneros y la labor de los contenedores. Otro inconveniente más a la complicada situación laboral que está afectando al puerto marplatense”, concluyó el titular de Contenedores 2.