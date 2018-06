Atractiva fecha de Liga Nacional y concentración nacional

Damas

Lobas (Mendoza) 4 - Panteras 0

Náutico 2 - Córdoba AGEC 0

MDQ 0 - Road Trip 7

Náutico 2 - Lobas (Mendoza) 2

MDQ 0 - Panteras 1

Córdoba AGEC 0 - Road Trip 10

Lobas (Mendoza) 2 - Córdoba AGEC 1

Road Trip 7 - Panteras 1

Náutico 1 - MDQ 3

Caballeros

Federal Team 1 - Náutico 7

Flames 6 - CHHL 3

LIHA 1 - Choiques 2

MDQ 0 - Tango 1

LIHA 2 - Náutico 1

Choiques 7 - Federal Team 0

Tango 4 - Flames 5

CHHL 2 - MDQ 2

MDQ 2 - Flames 2

Náutico 3 - Choiques 3

LIHA 7 - Federal Team 0

CHHL 2 - Tango 3

Posiciones finales

Damas

1° Road Trip (Bs As) 9 ptos.

2° Lobas (Mendoza) 7 ptos.

3° Náutico (MDP) 4 ptos.

4° Panteras (Bs As) 3 ptos.

5° MDQ (MDP) 3 ptos.

6° Córdoba AGEC 0 ptos.

Caballeros

Zona A

1° Choiques (Mendoza) 7 ptos.

2° LIHA (Buenos Aires) 6 ptos.

3° Náutico (MDP) 4 ptos.

4° Federal 0 ptos.

Zona B

1° Flames (Mendoza) 7 ptos.

2° Tango (Bs As) 6 ptos.

3° MDQ (MDP) 2 ptos.

4° CHHL (Bs As) 1 pto.

Cuartos de final – Noviembre en Mendoza (Caballeros)

Choiques (Mendoza) vs CHHL (Bs As)

Flames (Mendoza) vs. Federal Team

LIHA (Bs As) vs. MDQ (MDP)

Tango (Bs As) vs. Náutico (MDP)