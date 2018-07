El paro docente en Mar del Plata tiene un 85% de adhesión

Desde el Suteba General Pueyrredon informaron que hay un 85% de adhesión en Mar del Plata en las escuelas provinciales a la huelga convocada por la Ctera a nivel nacional.

“La adhesión tiene un nivel altísimo en la ciudad y en la región tiene un acatamiento de entre el 85 y el 90%”, valoró Gustavo Santos Ibáñez, secretario general del Suteba local, en diálogo con 0223.

Para el dirigente, esto es debido al “gran malestar” que tienen los trabajadores de la educación con el presidente Macri y la gobernadora Vidal.

“La gestión de Cambiemos no garantiza la educación pública en todo el país. Es por eso que pedimos una convocatoria nacional de manera urgente. Queremos además que la ley de financiamiento pase del 6 a 8% del PBI”, reclamó.

Asimismo, Santos Ibáñez sostuvo que desde el Suteba están denunciando la implicancia del acuerdo con el FMI en la educación pública. “Quieren que directamente las provincias se encarguen del incentivo docente, cuando sabemos que algunas no tienen los fondos necesarios para esto”, explicó.

Por último defendió la postura del gremio en la última reunión paritaria: “El encuentro se hizo por pedido de la justicia y volvieron a ofrecer lo mismo que hace tres meses, con un 15% de aumento y un 1,7% más en negro. Ellos decían que era semestral y que en agosto volveríamos a reunirnos. Pero esta cifra no lo cobran los jubilados, es por un solo cargo, no va al aguinaldo ni consolida el salario ni la antigüedad. Para no caer en la pobreza se necesitan 19.601 pesos y un sueldo inicial docente es de 12.500 pesos”, concluyó el gremialista.