Más problemas con comedores escolares: mandaron media taza de leche con una galletita y bananas podridas

El cambio de proveedores escolares sigue generando escándalo entre numerosas escuelas de Mar del Plata y Batán. Luego que se conociera que un remís llevaba 39 pollos, además de otras falencias detectadas en numerosos establecimientos, ahora se conoció que la Escuela Primaria 28 de Echegaray 840 recibió mercadería en mal estado y escasas provisiones para 150 chicos.

“Ayer llegaron bananas podridas y papas mojadas en bolsas de plástico. Las dejó un flete en el piso cuando deberían estar en unos cajones especiales para transportarlos de forma legal, como lo hacían los proveedores anteriores. Y cuando querés hacer un reclamo, una secretaria te atiende por teléfono y no sabe nada ni se hace cargo. Todos estos cambios van en detrimento de los chicos”, consideró Karen Esusy, vicedirectora de la EP Nº28, en diálogo con 0223.

"Para el desayuno nos dieron para media taza de leche y una galletita de 20 gramos"

La docente contó que ante esta situación, “se trata de rescatar lo que se puede dar de comer a los nenes. Y encima lo que mandan no alcanza: me entregaron 6 kilos de carne para 150 chicos cuando antes eran 11 kilos. Para el desayuno nos dieron para media taza de leche y una galletita de 20 gramos, cuando antes los nenes tomaban y comían facturas o galletitas a demanda. Esto es indigno porque los nenes vienen de hogares en situación de pobreza. Esto es el único alimento que algunos reciben y no alcanza los valores nutricionales para una criatura”, se quejó la mujer.