Escándalo en el Consejo Escolar: a una escuela llevaron 39 pollos en un remís

Este martes, cerca de 50 directivos de escuelas bonaerenses se presentaron en el Consejo Escolar para denunciar el recorte en el servicio alimentario escolar que se registró a partir de este lunes luego de que dos nuevas empresas se hicieran cargo del SAE para alimentar a casi 45 mil chicos en los colegios provinciales en el Partido de General Pueyrredon.

Claudia Luengo, la directora de la Escuela Secundaria 33, explicó que “Marcelo López, interventor del Consejo Escolar, nos recibió este martes. Varios directores de escuelas le pedimos explicaciones por el sistema alimentario escolar. Sorpresivamente, a partir de este lunes, nos encontramos que teníamos proveedores nuevos de empresas que no son de esta ciudad”. "López no nos dio ninguna respuesta y este martes los pibes no comieron. Les quieren dar sandwiches todos los días", remarcó.

“No sé cómo armaron el menú. En el caso de la escuela 33, recibimos 110 pebetes de salchichón y queso, y una caja con naranjas para 320 alumnos que tiene el colegio. Es decir, que tenemos que cortar los sandwichitos en cuatro para que todos puedan comer”, afirmó Luengo en declaraciones a Radio 10 Mar del Plata.

Y destacó: “Estas nuevas empresas no conocen la ciudad, no encontraron las escuelas, y mandan fleteros que no se hacen cargo de la mercadería que llevan a los colegios. Este martes, llevaron 39 pollos en un remis. ¿Y la cadena de frío? Además, nos quieren hacer firmar remitos en blanco”.

“Estamos muy complicados con estas situaciones. Esto está pasando en todas las escuelas. No se mejoró nada del servicio de comedores con estas nuevas empresas”, concluyó.

Por su parte, la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante votó este martes por unanimidad una resolución manifestando preocupación por el deficiente, en cantidad y calidad, servicio alimentario escolar brindado por los nuevos prestadores en las escuelas provinciales del distrito de General Pueyrredon.

"Esto es consecuencia de la intervención que se llevó a cabo en su momento y aún continúa, que nosotros desde el Concejo Deliberante reprobamos y rechazamos y cuyas consecuencias estamos sufriendo. Son decisiones que se han tomado al máximo nivel de gobierno provincial; no se pueden hacer negocios a expensas del sufrimiento de los más vulnerables", sentenció el presidente de la comisión, concejal Mario Rodríguez.

Al cabo de la reunión de la que participaron directivos escolares y los proveedores que prestaban servicios alimentarios hasta hace pocos días en el Consejo Escolar, el edil radical señaló: "Hay múltiples quejas, no sólo por la baja calidad del servicio sino también por la cantidad, que no alcanza para brindarles el desayuno, el almuerzo y la merienda a los chicos que asisten a esos establecimientos y que realmente necesitan ese refuerzo nutricional, para llevar adelante las tareas que desempeñan en lo escolar, por las condiciones de vulnerabilidad social en que se encuentran".

Acto seguido, Rodríguez agregó: "Hay muchísima preocupación y enojo; los directivos de los establecimientos, que se han trasladado al Consejo Escolar y también a la Defensoría del Pueblo, nos han transmitido, como integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, la necesidad de que avancemos haciendo oír su reclamo. Por eso hemos votado por unanimidad una resolución por la cual manifestamos la preocupación por el pésimo servicio alimentario que se está prestando en las escuelas de provincia en el distrito".

Para finalizar, el concejal Rodríguez refirió que "entiendo que se está preparando para el próximo jueves a las 10 de la mañana una movilización al Consejo Escolar, que por supuesto acompañaremos".