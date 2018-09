Masiva concentración de organizaciones sociales frente a Anses: “No somos los que queremos el estallido social”

Miles de personas representadas por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y la MTE Ctep, recorrieron las calles de Mar del Plata y terminaron concentrando pasadas las 11 frente a la delegación de la Anses de Independencia al 3100, para reclamar por el aumento de los programas sociales y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En diálogo con 0223, Rodrigo Hernández referente de Barrios de Pie Mar del Plata, consideró que este jueves “es una jornada histórica” y la movilización de unas 3500 personas por las calles de la ciudad “demuestra la necesidad que se sufre en los barrios más humildes de la ciudad”.

La protesta que también se realiza en distintos puntos del país exige el aumento del los programas sociales y de las AUH.

“Los programas sociales hoy se está cobrando unos $5500 y queremos que se vaya a $8.000. Son programas que tienen contraprestaciones, trabajo comunitario, sociales y hacen un bien a la sociedad. Reclamamos también por la AUH. Cada vez los pibes del barrio les cuesta llegar al colegio. Estamos viendo que hay una situación de desborde social, que las organizaciones nos estamos haciendo cargo de detenerlas y necesitamos que el Estado este a la altura de esta situación”, remarcó el dirigente.

Por su parte Ubaldo Veliz de la CCC consideró que “el FMI nos está saqueando” y en ese punto puso en duda las políticas del Gobierno hacia el organismo de previsión social.

“Esperamos que no quieran privatizar el Anses porque los jubilados son los que más sufren, porque cobran la mínima y eso es hambre. Hoy haremos una olla popular y para mucho será lo único que comerán en el día”, señaló.

Valeria Castaño de la CTEP expresó: “Hace años que al Gobierno les presentamos las dificultades que se afronta en los barrios, que cada vez son más grandes, pero el Estado nos ningunea y no nos da nada. Nosotros no somos personas que hacemos saqueos o daño, no sé que tenemos que hacer para que nos escuchen”.

Por último Martín García del MTE-CTEP reclamó la falta de respuestas de los gobiernos municipal, provincial y nacional.

“Hay mucha gente que sufre en el medio y queremos respuestas. Como dijimos, nosotros no somos los que queremos el estallido social. Nos preocupa la falta de sensibilidad del gobierno de Cambiemos”, concluyó.