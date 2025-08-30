Una cuadra por minuto: Marcelo González en el tercer día de su extensa caminata por Mar del Plata

Con un paso firme y sostenido que promedia una cuadra por minuto, Marcelo González inició la tercera jornada de su caminata de 404 kilómetros por los barrios de Mar del Plata. El empresario y candidato a concejal por la Lista 1003 ya superó los 100 kilómetros recorridos en apenas tres días de marcha, consolidando un desafío que busca simbolizar esfuerzo, cercanía y escucha ciudadana.

Una jornada con paradas emblemáticas

El recorrido del día comenzó en la zona oeste y avanzó hacia puntos emblemáticos de la ciudad. A media mañana, González atravesó las torres de Tres Arroyos y Alberti, la tradicional rotonda del Gaucho y continuó hacia la zona del Hospital Regional. Allí ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos, donde saludó a trabajadores de la salud, pacientes y vecinos que transitaban por el lugar.

Al mediodía, fue recibido en un taller mecánico de la calle 12 de Octubre al 9100, donde compartió un almuerzo sencillo con los dueños y trabajadores. Entre anécdotas y charlas informales, González destacó la importancia del trabajo de oficios en la economía cotidiana de la ciudad.

“Cada encuentro es una muestra de la diversidad de Mar del Plata. La idea es escuchar en cada barrio, en cada lugar, qué le pasa a la gente”, remarcaron desde su equipo.

Contacto permanente con la gente

Durante el trayecto, González saludó a vecinos y trabajadores que se acercaban espontáneamente a darle aliento. El intercambio constante –fotos, abrazos y breves diálogos– marcó nuevamente el espíritu de la iniciativa: recorrer cada cuadra de la ciudad para escuchar la realidad sin intermediarios.

Por la tarde, la caminata continuó por la avenida Juan B. Justo, con una parada frente al Parque de los Deportes para retomar energías y conversar con vecinos y comerciantes de la zona. Más tarde, el candidato compartió la cena con jugadores del Club Almagro Florida, en un encuentro que busca poner en valor el rol social del deporte y las instituciones barriales.

Una noche en familia

La jornada concluyó en la casa de Silvia, una vecina que abrió las puertas de su hogar para recibirlo. Allí Marcelo descansó y repuso energías antes de encarar, temprano, el cuarto día de caminata.

Un desafío que se transforma en símbolo

De acuerdo con las estimaciones de su equipo, al finalizar el tercer día González habrá superado los *120 kilómetros recorridos dentro de Mar del Plata*, manteniendo un ritmo constante que refuerza el carácter físico y simbólico de la propuesta.

“Paso a paso, cuadra tras cuadra, la caminata se convierte en una forma distinta de hacer política: estar en la calle, compartir la vida cotidiana de los vecinos y escuchar el pulso real de la ciudad”, subrayaron sus colaboradores.