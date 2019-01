Viralizan brutal video en el que festejan haber pescado 8 tiburones en la costa

foto

video

Un brutal video en el que un conjunto de hombres festejan haber pescado unos 8 tiburones en la Costa Atlántica fue viralizado en las últimas horas a través las redes sociales.

"Acá estamos frente a Mar Chiquita", se lo escucha decir a quien realiza la grabación y después de mostrar quiénes se encuentran en la embarcación se ve en la filmación a los ejemplares muertos.

Entre risas, el hombre que habla dice en referencia a los tiburones: "Estamos con Juancito, Carlitos, Topa y con 8 amigos más".

Aunque se desconoce la identidad de los pescadores, ellos mismo en el video cuentan que no es la primera vez que realizan una actividad similar. Al comienzo del video, quien conduce señala: "Estamos acá, donde siempre digo".

Al parecer son 8 los tiburones pescados. "No 1, ni 2, 8", celebran y añaden: "No queremos sacar más, levantamos las cañas porque sino sacamos 20. No es de exagerar".